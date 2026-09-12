Jorge Fernández y Laura Moure dan la bienvenida a La ruleta de la suerte noche y presentan los gajos más espectaculares

La ruleta de la suerte noche vuelve con un nuevo programa con el que “divertirnos”; pero, sobre todo, “emocionarnos”. Así lo explica Jorge Fernández al salir al plató, quien no deja de recordarnos que el programa habitual sigue todos los días en su horario normal.

Ahora bien, no hay nada de convencional en esta edición tan especial de La ruleta de la suerte. Porque, si bien todos los premios son interesantes, hay un gajo que puede cambiarlo todo en el acto: ¡Hasta 100.000€! Un premio que, como dice Laura Moure, llevará a “los concursantes a arriesgarse hasta el final”.

No te pierdas el programa, esta noche a las 22 horas en Antena 3. Todo puede ocurrir cuando la ruleta gira y, con tanto dinero en juego, los nervios estarán a flor de piel.

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