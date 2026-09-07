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Por qué El secreto engancha desde el primer capítulo: una historia de poder, familia y segundas oportunidades

Las dificultades familiares y conflictos que se presentan en la serie son los ingredientes perfectos que hacen que El secreto sea tan adictivo.

Por qué El secreto engancha desde el primer capítulo: una historia de poder, familia y segundas oportunidades

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Ismael Jiménez
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Los protagonistas de la serie, los Tecer, son una familia que pertenece a la élite empresarial de Turquía. Rodeados de grandes lujos, su realidad parece ser perfecta.

Todo se rompe por completo cuando Sedef, la amiga de la infancia de Berrak, le chantajea con desvelar su secreto si no le da el dinero que le ha pedido. La mujer de Serhat tuvo a una hija hace seis años con otro hombre y la ha tenido oculta durante todo ese tiempo, para que su marido no descubriera su infidelidad.

Cansada de esperar, Sedef decide contárselo todo al marido de Berrak, Serhat, y ahí, es cuando todo estalla.

Serhat se encuentra en una situación empresarial y económica envidiable. Su negocio hotelero es todo un éxito y cuenta con una mansión llena de lujos. Allí, vive con toda su familia, excepto con su hermano mayor, Can.

El empresario hotelero es una figura mediática muy importante en Turquía y, con el secreto que le ha ocultado su mujer, todo puede desmoronarse si sale a la luz.

Para descubrir con quién le ha sido infiel su mujer, Serhat hará todo lo posible, incluso ponerse en contra de su propia familia. Pero, entre tanta búsqueda, aparecerá Zeynep, una joven humilde de un barrio pobre que marcará su vida.

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