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Capítulo 646

“Te odio tanto”: Begoña estalla contra Gabriel tras descubrir su última jugada

El director de la fábrica se ha regodeado ante su mujer tras hundir el legado de los perfumes De la Reina.

“Te odio tanto”: Begoña estalla contra Gabriel tras descubrir su última jugada

“Te odio tanto”: Begoña estalla contra Gabriel tras descubrir su última jugada

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Después de anunciar a los De la Reina que la fábrica dejará de producir sus perfumes, Gabriel, victorioso por esta jugarreta, no ha dudado en regodearse ante su mujer.

Begoña se ha quedado en shock al escuchar estas tristes noticias que ponen en peligro el legado de sus hijos: “Eres un miserable”.

No obstante, Gabriel ha hecho oídos sordos a las hirientes palabras de la enfermera y ha continuado relatando su “victoria”.

“Te odio tanto” han sido las últimas palabras de Begoña, que se ha marchado del despacho rota de dolor y furiosa ante las duras noticias que ha recibido.

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