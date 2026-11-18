Ebru dejó su trabajo como recepcionista al darse cuenta de que Cihan había jugado con sus sentimientos. Ella se dejó llevar con él pensando que la quería, pero el hermano de Serhat no pensaba dejar a su mujer en ningún momento.

Como sabe que sus negocios con Tibet están en peligro y Ebru es la única que puede ayudarle en estos momentos, Cihan ha querido hablar con ella a solas para volver a llevársela a su terreno.

“Después de lo que pasó no quiero volver a verte”, le deja claro Ebru a Cihan. El empresario intenta calmarla preguntándole si se arrepiente y explicándole por qué lo notó algo frío anoche.

Cihan consigue ganarse de nuevo la confianza de Ebru con el paso de la conversación y la convence de que sus sentimientos son reales: “Yo te amo”. Al escucharlo, la hermana de Zeynep no puede evitar sonreír. ¿Cuándo se dará cuenta de cómo es Cihan realmente?