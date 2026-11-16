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El secreto | Capítulo 11

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

Zeynep no se resigna a estar separada de Kader después de que los servicios sociales se llevasen a la pequeña de la mansión. La profesora ha acudido a verla y le ha prometido que hará todo lo posible para sacarla de allí y convertirse en su madre.

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

“Voy a ser tu madre”: Zeynep promete a Kader que esta vez nadie volverá a separarlas

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Zeynep ha intentado llevarle algo de consuelo durante su visita. Ha aparecido con la muñeca de Kader entre las manos para que la pequeña pueda dormir mejor y, aunque las reglas del centro no permiten que se quede mucho tiempo con ella, ha aprovechado cada segundo a su lado.

“Si supieras todo lo que estoy haciendo para sacarte de aquí, tranquila. Es la última vez que te abandonan. Pronto estaremos juntas”, le ha asegurado Zeynep. Kader no ha podido evitar preguntarle si realmente piensa cumplir su promesa: “¿Lo dices en serio?”. La niña necesita saber que esta vez no volverán a separarlas y Zeynep no ha dudado en darle la respuesta que esperaba.

“Seremos una familia. ¿Serás mi madre?”, le ha preguntado Kader. Zeynep, emocionada, le ha hecho una promesa que puede cambiar para siempre la vida de las dos: “Voy a ser tu madre, mi princesa”.

La visita ha dejado claro hasta dónde está dispuesta a llegar Zeynep para recuperar a Kader. Ahora, la propuesta de matrimonio de Serhat cobra todavía más sentido: casarse con él puede ser el paso que necesitan para que la profesora consiga adoptar a la pequeña y puedan convertirse en una familia.

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