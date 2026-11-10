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El secreto | Capítulo 10

Ebru se lanza a besar a Cihan: “Llévame lejos”

La hermana de Zeynep se deja llevar por sus sentimientos y le pide al hermano de Serhat marcharse con él.

Ebru se lanza a besar a Cihan: “Llévame lejos”

Ebru se lanza a besar a Cihan: “Llévame lejos”

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Patri Bea
Patri Bea
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Ebru no puede más. Se siente juzgada tanto en el trabajo como en su casa. Por un lado, sus compañeras no dejan de criticarla por su cercanía con Cihan y, por otro, su madre le ha pillado el dinero que éste le dio por hacer un trabajo ilegal en el hotel.

Cihan ve a Ebru destrozada y llena de lágrimas e intenta consolarla. “Yo tampoco tengo muy buena relación con mi familia. Qué curioso, parece que estemos haciendo juntos una especie de terapia”, le dice el hermano de Serhat.

Tras unos segundos de silencio, Ebru se lanza a besarlo: “Como ya me están criticando, que sea con razón”. Cihan no parece incómodo con el beso, de hecho, cuando la hermana de Zeynep le pide que se la lleve lejos, sonríe.

Ebru se sube decidida al coche de Cihan y los dos se marchan a dónde nadie pueda verlos. ¿Será este el comienzo de una aventura? ¿Acabará dejando el hermano de Cihan a Azra como ella desea? ¡Sin duda, esta relación traerá consecuencias en ambas familias!

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