Timur, entre la locura y el miedo: su escalofriante sueño tras perderlo todo

Timur no puede dormir. La culpa, el miedo y la desesperación lo consumen por dentro. El plazo para pagar la segunda parte de la hipoteca ha llegado a su fin y no tiene los 13 millones de liras turcas que necesita para salvar la mansión donde viven Bahar y sus hijos.

Ahora que Rengin ha cancelado la deuda y ha comprado la casa, la situación se ha vuelto insostenible. Ya no hay marcha atrás. La casa ya no es de Bahar… es de Rengin. Y ella no ha tardado en dejarlo claro.

En plena comida familiar con los padres de Seren, Rengin apareció por sorpresa y se plantó en la mansión para soltar la bomba a Bahar: ahora es la propietaria. Nadie pudo reaccionar. Bahar se quedó muda. Y Timur sintió cómo todo se le venía abajo… una vez más.

Atormentado, ha tenido una pesadilla: rodeado de médicos, entre ellos el doctor Reha, lo destripaban sin compasión, le arrancaban el hígado, el corazón… le ponían precio a sus órganos para venderlos y reunir esa cantidad imposible. En su sueño, vendía hasta su alma al diablo con tal de no perder la casa y no volver a decepcionar a su familia.

Una vez más, ha fallado. Ha perdido la casa, ha roto las promesas y ha vuelto a destrozar a Bahar y a sus hijos. Su peor pesadilla se ha hecho realidad y, esta vez, no hay forma de arreglarlo.