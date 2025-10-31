La tierna promesa entre Timur y Uras que nunca llegará a cumplirse en Renacer

Fue una despedida llena de cariño, sin saber que sería la última. Antes de volar a Estados Unidos, Uras se acercó a Timur para decirle adiós.

El joven le dio un regalo para el viaje: su kit de supervivencia. “Te he traído tapones por si no puedes dormir y aceite de lavanda”, bromeó.

Antes de marcharse, el médico le preguntó qué quería a cambio. “Tú vuelve sano y salvo”, respondió su hijo con inocencia.

Pero el cirujano quiso dejar algo más que palabras. Le prometió un equipo de pesca y un plan a la vuelta: “Busca técnicas. Cuando regrese, pescamos tú y yo un pez bien grande”.

Se abrazaron fuerte, pero nadie imaginaba que ese abrazo sería el último. Horas después, el avión en el que viajaba Timur se estrelló sin supervivientes. Y aquella salida a pescar de padre e hijo quedó congelada en una promesa que la tragedia no dejó cumplir.