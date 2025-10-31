Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 427

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

La joven le reconoce que se lo debía haber dicho, pero no quería que se preocupara.

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Tasio le ha preguntado a Carmen por su relación con David. Por Chema, se ha enterado de que es su ex novio del pueblo.

¿Por qué se lo ha ocultado la joven?

Carmen le ha pedido disculpas por no habérselo dicho desde un principio, y se ha excusado en que no quería darle más preocupaciones tal y como estaba la situación en la fábrica.

La sevillana le ha explicado que él y su familia fueron muy buenos con ellos en el pasado, y que David fue muy importante para ella.

Rompieron cuando él se fue a Galicia y ella se mudó a Toledo, donde conoció a Tasio.

¿Se habrá quedado tranquilo él con las explicaciones? ¿Acaso Carmen está empezando a dudar de sus sentimientos?

