Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

David no podía callarse el secreto que llevaba guardándose desde niño más tiempo y desveló ante su hermana que había visto cómo su padre acababa con la vida de Roberto Hurtado. Minutos después, ella se presentaba en casa de César para contarle lo que había descubierto.

A pesar de que Octavio le había pedido que mantuviese su versión, Mónica no podía permitir que su marido cargase con las culpas y perdiese a sus hijos para siempre, por eso ha querido presentarse por voluntad propia en casa de César para hablar con Amanda y con él.

“Las cosas no son como las contó David. Él solamente contó la mitad de la verdad porque hubo una parte que no vio”; ha comenzado explicando, conteniendo las lágrimas Mónica.

“Yo disparé a tu padre, César. Fui yo quién lo mató”, ha dicho Mónica mientas se sentaba incapaz de continuar con su discurso. ¿Qué pasará ahora? ¿Se vengará César de la mujer de Octavio?