Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Al ver que Octavio iba a perder a sus hijos después de la confesión de David, Mónica ha decidido soltar ante el mexicano lo que tanto tiempo lleva callando.

David no podía callarse el secreto que llevaba guardándose desde niño más tiempo y desveló ante su hermana que había visto cómo su padre acababa con la vida de Roberto Hurtado. Minutos después, ella se presentaba en casa de César para contarle lo que había descubierto.

David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”

A pesar de que Octavio le había pedido que mantuviese su versión, Mónica no podía permitir que su marido cargase con las culpas y perdiese a sus hijos para siempre, por eso ha querido presentarse por voluntad propia en casa de César para hablar con Amanda y con él.

“Las cosas no son como las contó David. Él solamente contó la mitad de la verdad porque hubo una parte que no vio”; ha comenzado explicando, conteniendo las lágrimas Mónica.

“Yo disparé a tu padre, César. Fui yo quién lo mató”, ha dicho Mónica mientas se sentaba incapaz de continuar con su discurso. ¿Qué pasará ahora? ¿Se vengará César de la mujer de Octavio?

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Series

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica
¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”
Amanda se rompe ante César tras descubrir la mentira de su padre
Después de que su hermano soltase la bomba, la joven ha ido corriendo a casa de su todavía marido para contarle lo que ha descubierto.

David destapa el gran secreto de tu padre: “Tú mataste a Roberto Hurtado”
Cansado de escuchar cómo arremete contra César, el marido de Patricia decide desvelar frente a Amanda lo que lleva callando mucho tiempo.

Álvaro le entrega César los papeles del divorcio… ¡pero él los rompe en su cara!

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba,

Julia descubre que Patricia está embarazada de verdad y su plan se derrumba, ¿cómo criará a su bebé sin dinero?

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

