Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su reflexión

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

Su historia es una lección de vida y de coraje. Hoy, más fuerte que nunca, nos enseña que siempre se puede volver a empezar.

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

Publicidad

Tras superar las pruebas más duras y conseguir su sueño de ser doctora, Bahar nos regala la lección más poderosa de su historia: la vida siempre vuelve a florecer, incluso después del dolor más fuerte.

Con su bata blanca y el corazón en la mano, Bahar reflexiona sobre todo lo vivido: “El dolor forma parte de la vida. Todo termina. Todo lo malo tiene su parte buena. Todo invierno tiene una primavera”.

Su mensaje va más allá del éxito profesional. Bahar nos enseña que la verdadera fuerza está en seguir adelante sin miedo: “Hay que vivir esa primavera y no temer al invierno. La vida es un ciclo sin fin”.

Con esperanza y coraje, la doctora nos deja un mensaje para los que quieren renacer: “Cuanto más te entierres en la vida, más brotes echarás. Pase lo que pase, la primavera siempre llega. Para los que escuchan la voz de su corazón. ¡Vamos!”

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar

Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!
Renacer 28 de octubre

Seren recibe la carta de Efsun con la mejor noticia: ¡su enfermedad ha remitido!

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar
Renacer 28 de octubre

¡De héroe a futuro médico! Yusuf encuentra su camino gracias a Bahar

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas
Renacer 28 de octubre

Bahar salva a un bebé en el quirófano desafiando todas las reglas

Su primera cirugía como doctora se convierte en un momento que nadie olvidará. Bahar sigue su instinto y logra un milagro que emociona a todos.

“La vida no termina cuando tú lo dices”: la lección más poderosa de Bahar sobre no rendirse jamás
Renacer 28 de octubre

“La vida no termina cuando tú lo dices”: la lección más poderosa de Bahar sobre no rendirse jamás

Bahar recuerda que a veces la única salida está dentro de uno mismo. Su mensaje emociona a todos.

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

“Si esa criatura nace, arruinaré su vida”: Las hijas de la criada, el 30 de noviembre disponible en atresplayer

“Escucha siempre tu corazón”: el regalo de Bahar a Uras que simboliza su amor como madre

“Escucha siempre tu corazón”: el regalo de Bahar a Uras que simboliza su amor como madre

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián le confiesa a Irene un oscuro secreto

Publicidad