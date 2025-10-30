Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¿Aún queda esperanza?

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

Después de salvar una vida en el quirófano, Bahar y Evren se han enfrentado a su momento más difícil y ambos han dejado al descubierto lo que aún sienten.

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

Publicidad

Evren ha felicitado a Bahar por su milagrosa operación, recordándole que su fuerza siempre viene del corazón. Aprovechando sus palabras, ella le ha preguntado: “¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué te dice tu corazón?”.

En ese momento, el cirujano ha decidido desnudar su corazón y le ha dicho que nunca podrá reemplazarla. Bahar, al borde de las lágrimas, no ha podido entender por qué no pueden darse otra oportunidad si todavía la ama. Entonces, Evren ha sido sincero como nunca: “Estoy mucho más roto de lo que imaginas. Ni siquiera yo sabía que podría sufrir tanto”.

Aunque el amor sigue vivo, el dolor sigue ahí. Él ha admitido que no puede seguir fingiendo que todo está bien: “No puedo hacer como si nada. No puedo olvidarlo”. Por su parte, Bahar ha lamentado no haber cancelado la boda antes, pero él le ha dejado claro que el daño ya está hecho.

El amor entre ellos no ha desaparecido, pero la confianza sí. ¿Es cuestión de tiempo o ya no queda nada por hacer?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock al descubrir la jugada de Brossard

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Tasio, en shock tras descubrir la jugada de Brossard

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Capítulo 426 de Sueños de libertad; 30 de octubre: Andrés no recuerda nada de la explosión y María le promete que le ayudará a recuperar la memoria

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina
Capítulo 426

Votación decisiva en la fábrica: se aprueba la venta a Massina del 51% de las acciones de Perfumerías De la Reina

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?
Capítulo 426

Andrés no recuerda nada de la explosión, ¿habrá perdido la memoria?

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión
Capítulo 426

“Soy un antiguo amigo”: Marta recibe la inquietante llamada de Eladio desde prisión

La joven De la Reina se queda helada al recibir una llamada que no esperaba.

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián
Capítulo 426

Gabriel y Begoña anuncian a la familia que están esperando un hijo, pero se sorprenden ante la reacción de Damián

La pareja le cuenta al patriarca, a Marta y a Pelayo que van a ser uno más en la familia.

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

Sueños de libertad, líder de ficción y logra su 2º mejor mes de la historia este octubre

Así es rodar en Galicia Las hijas de la Criada

Así han vivido los actores de Las hijas de la criada el rodaje en Galicia: “Viste a la serie de manera espectacular”

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Antena 3 arranca el rodaje de Ágata y Lola, su nueva serie para el Prime Time, que completa su reparto

Publicidad