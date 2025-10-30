“Nunca podré reemplazarte”: Evren se sincera con Bahar y admite que su corazón sigue roto

Evren ha felicitado a Bahar por su milagrosa operación, recordándole que su fuerza siempre viene del corazón. Aprovechando sus palabras, ella le ha preguntado: “¿Y tú qué vas a hacer? ¿Qué te dice tu corazón?”.

En ese momento, el cirujano ha decidido desnudar su corazón y le ha dicho que nunca podrá reemplazarla. Bahar, al borde de las lágrimas, no ha podido entender por qué no pueden darse otra oportunidad si todavía la ama. Entonces, Evren ha sido sincero como nunca: “Estoy mucho más roto de lo que imaginas. Ni siquiera yo sabía que podría sufrir tanto”.

Aunque el amor sigue vivo, el dolor sigue ahí. Él ha admitido que no puede seguir fingiendo que todo está bien: “No puedo hacer como si nada. No puedo olvidarlo”. Por su parte, Bahar ha lamentado no haber cancelado la boda antes, pero él le ha dejado claro que el daño ya está hecho.

El amor entre ellos no ha desaparecido, pero la confianza sí. ¿Es cuestión de tiempo o ya no queda nada por hacer?