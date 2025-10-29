Su última despedida
“Échame de menos”: la últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida
Lo que parecía una visita divertida terminó siendo su último adiós. A pesar de que no hubo reconciliación, supieron ser una familia unida. ¡Hasta siempre, Timur!
Publicidad
El destino quiso que su última conversación estuviera llena de humor y cariño. Timur fue al despacho de Bahar para despedirse antes de su viaje a Estados Unidos, sin imaginar que sería la última vez que se verían con vida.
El encuentro comenzó con una de sus bromas de siempre: “Doctora, ayúdeme, estoy ciego, no veo nada”, dijo al entrar, haciendo reír a Bahar.
Luego, Timur le contó que viajaría con Tolga y con Evren, y le dejó un regalo para la boda de Reha y Gülçiçek. Aun así, no pudo resistirse a una de sus pullas: “Un matrimonio así, ¿cuánto puede durar?”, comentó riéndose.
Bahar le deseó suerte en el viaje y lo abrazó con cariño. Después, Timur salió del despacho con una sonrisa. Nadie podía imaginar que esas serían sus últimas palabras.
Pocas horas después, el avión en el que viajaban Timur y Tolga se estrelló sin dejar supervivientes.
Publicidad