Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Su última despedida

“Échame de menos”: la últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Lo que parecía una visita divertida terminó siendo su último adiós. A pesar de que no hubo reconciliación, supieron ser una familia unida. ¡Hasta siempre, Timur!

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida

“Échame de menos”: la últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Publicidad

El destino quiso que su última conversación estuviera llena de humor y cariño. Timur fue al despacho de Bahar para despedirse antes de su viaje a Estados Unidos, sin imaginar que sería la última vez que se verían con vida.

El encuentro comenzó con una de sus bromas de siempre: “Doctora, ayúdeme, estoy ciego, no veo nada”, dijo al entrar, haciendo reír a Bahar.

Luego, Timur le contó que viajaría con Tolga y con Evren, y le dejó un regalo para la boda de Reha y Gülçiçek. Aun así, no pudo resistirse a una de sus pullas: “Un matrimonio así, ¿cuánto puede durar?”, comentó riéndose.

Bahar le deseó suerte en el viaje y lo abrazó con cariño. Después, Timur salió del despacho con una sonrisa. Nadie podía imaginar que esas serían sus últimas palabras.

Pocas horas después, el avión en el que viajaban Timur y Tolga se estrelló sin dejar supervivientes.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida

“Échame de menos”: la últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta regresará

Tasio
Resumen

Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

Andrés
Capítulo 425

¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia

Irene y Cristina
Capítulo 425

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

Irene se despide de su hija Cristina y de Digna, y se marcha a Madrid a empezar una nueva vida con su amor de juventud.

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián
Capítulo 425

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“Puedo volver a quererla”: Serter promete hacer feliz a Pelin si se aleja de Ferit para siempre

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

“La vida es un ciclo sin fin”: Bahar emociona con un mensaje para quienes necesitan volver a empezar

Publicidad