Reha y Gülçiçek cumplen su sueño y se casan demostrando que nunca es tarde para amar

La ceremonia ha sido íntima y preciosa, rodeada de los amigos y compañeros del hospital. Bahar, feliz y emocionada, ha actuado como testigo de su madre, Gülçiçek, orgullosa de verla comenzar esta nueva etapa.

El momento más inesperado ha llegado cuando Reha ha anunciado a su testigo. Al ver entrar a Evren, todos se han quedado en shock. “¡Qué sorpresa! ¿No te habías ido?”, le ha preguntado Bahar. El cirujano, con una sonrisa en la cara, le ha respondido: “No podía perderme este momento”.

Rodeados de flores, abrazos y lágrimas de felicidad, Reha y Gülçiçek han demostrado que el amor no entiende de edad ni de tiempo. Sin duda, una boda sencilla, pero llena de magia, que ha recordado a todos que siempre hay una segunda oportunidad para amar y para creer en los milagros del corazón.