La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

El amor ha triunfado en la mansión con la boda de Reha y Gülçiçek. Pero el destino tenía otros planes. Mientras los invitados brindaban, una noticia devastadora ha sacudido al espectador.

La mansión se ha vestido de gala para celebrar uno de los momentos más esperados: la boda de Reha y Gülçiçek. La música, las risas y los aplausos llenaban cada rincón. Era el día más feliz de sus vidas y nadie podía imaginar que el destino guardaba un golpe tan cruel.

Bahar, emocionada, ha sido testigo de su madre. Gülçiçek, guapísima, bromeaba con ella y con Evren: “¡Os toca a vosotros!”, deseando que su hija también encontrara la felicidad.

Mientras tanto, en el interior de la mansión, la niñera de los hijos de Seren y Uras veía la televisión, ajena a lo que estaba a punto de suceder.

De repente, la programación se ha interrumpido con una noticia de última hora: un avión con destacados médicos del país se ha estrellado pocos minutos después del despegue.

Las imágenes del accidente han llenado la pantalla. Entre los pasajeros estaban Timur y Tolga, que viajaban rumbo a un congreso médico en Estados Unidos. Nadie lo sabe todavía.

La boda de Reha y Gülçiçek, que debía ser un cuento de hadas, ha terminado con la peor de las noticias: no hay supervivientes. Timur y Tolga dejan un vacío imposible de llenar.

Y cuando Bahar y los demás descubran la verdad, el golpe será muy duro. Nada volverá a ser igual.

