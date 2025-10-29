La boda más feliz acaba en tragedia: mientras todos celebran, una noticia lo cambia todo

La mansión se ha vestido de gala para celebrar uno de los momentos más esperados: la boda de Reha y Gülçiçek. La música, las risas y los aplausos llenaban cada rincón. Era el día más feliz de sus vidas y nadie podía imaginar que el destino guardaba un golpe tan cruel.

Bahar, emocionada, ha sido testigo de su madre. Gülçiçek, guapísima, bromeaba con ella y con Evren: “¡Os toca a vosotros!”, deseando que su hija también encontrara la felicidad.

Mientras tanto, en el interior de la mansión, la niñera de los hijos de Seren y Uras veía la televisión, ajena a lo que estaba a punto de suceder.

De repente, la programación se ha interrumpido con una noticia de última hora: un avión con destacados médicos del país se ha estrellado pocos minutos después del despegue.

Las imágenes del accidente han llenado la pantalla. Entre los pasajeros estaban Timur y Tolga, que viajaban rumbo a un congreso médico en Estados Unidos. Nadie lo sabe todavía.

La boda de Reha y Gülçiçek, que debía ser un cuento de hadas, ha terminado con la peor de las noticias: no hay supervivientes. Timur y Tolga dejan un vacío imposible de llenar.

Y cuando Bahar y los demás descubran la verdad, el golpe será muy duro. Nada volverá a ser igual.