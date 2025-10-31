Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

Gracias a la confesión de Mónica, Saúl ha salido de la cárcel y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido visitar a César en su casa para continuar sembrando dudas sobre la muerte de su madre y seguir con su plan de venganza a Octavio Oramas.

Saúl le ha pedido trabajo a César y, como no desconfía de él, el mexicano se lo ha dado. Y no solo eso… ¡lo ha metido en casa! En cuando Amanda se ha enterado, no le ha hecho ninguna gracia ya que su padre le ha advertido de lo peligroso que puede llegar a ser.

Saúl ha intentado comportarse como una persona formal en su encuentro con Amanda en casa de César, pero en cuando los dos se han ido a hablar solos, se ha puesto a oler su mano, símbolo de la obsesión que siente por ella.

Amanda le ha echado en cara a César que haya metido a Saúl en casa sabiendo lo peligroso que puede llegar a ser: “Me rindo. Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”. ¿Podrá superar la pareja esta crisis? ¿Cuáles son las intenciones de Saúl?