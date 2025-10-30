Antena 3 LogoAntena3
Su gran amor

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

Timur estaba a punto de viajar a Estados Unidos. Con su humor de siempre, se acercó a Rengin y le dijo: “Te traeré un café del aeropuerto en el que aterricé contigo la primera vez”. Era una broma, pero también un recuerdo que solo ellos entendían.

Rengin sonrió, aunque no podía ocultar la preocupación. Le pidió que se cuidara, pero él respondió con cariño: “Volveré. No te acostumbres a mi ausencia”. Fue entonces cuando ella le dijo lo que serían sus últimas palabras: “De verdad eres un hombre increíble”.

Ninguno imaginaba que sería el final. Horas después, el avión en el que viajaban Timur y Tolga se estrelló sin dejar supervivientes. El café prometido nunca llegó y las palabras de Rengin quedaron grabadas para siempre como el recuerdo más bonito y más triste.

Series

“Tendremos que dejar de querernos”: el inminente divorcio entre César y Amanda, esta noche en La Encrucijada

“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

¡Intercambio de papeles! Ponemos a prueba las dotes interpretativas de Ástrid Janer y Ángela Chica

"Échame de menos": las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico acidente que acabó con su vida
Su última despedida

“Échame de menos”: las últimas palabras de Timur a Bahar antes del trágico accidente que acabó con su vida

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: vuelve una persona del pasado de Marta

Tasio
Resumen

Capítulo 425 de Sueños de libertad; 29 de octubre: la nueva empresa quiere el 51% de las acciones de Perfumerías de la Reina

El nuevo socio capitalista ha exigido tener más acciones para ser los dueños de la empresa y tener el control, ¿aceptarán los De la Reina?

Andrés
Capítulo 425

¡Andrés ha salido del coma! El joven despierta y Damián da la noticia a la familia

Ante la alegría y emoción de Damián, Gabriel recibe con mucho miedo la noticia... ¿le delatará?

Irene y Cristina

Irene se despide de su vida en la colonia... ¡para siempre!

“Tú acabaste con la vida de mi hermano, ¿verdad?”: la pregunta de Irene que descoloca a Damián

¡María impide que Gabriel mate a Andrés! Le descubre antes de que le inyecte un líquido que le duerma

