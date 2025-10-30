“Eres un hombre increíble”: el último adiós de Rengin a Timur antes de que el destino los separara para siempre

Timur estaba a punto de viajar a Estados Unidos. Con su humor de siempre, se acercó a Rengin y le dijo: “Te traeré un café del aeropuerto en el que aterricé contigo la primera vez”. Era una broma, pero también un recuerdo que solo ellos entendían.

Rengin sonrió, aunque no podía ocultar la preocupación. Le pidió que se cuidara, pero él respondió con cariño: “Volveré. No te acostumbres a mi ausencia”. Fue entonces cuando ella le dijo lo que serían sus últimas palabras: “De verdad eres un hombre increíble”.

Ninguno imaginaba que sería el final. Horas después, el avión en el que viajaban Timur y Tolga se estrelló sin dejar supervivientes. El café prometido nunca llegó y las palabras de Rengin quedaron grabadas para siempre como el recuerdo más bonito y más triste.