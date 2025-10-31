Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Digna ha decidido confesarle a Marta lo que verdaderamente pasó la noche en la que murió Jesús.

Marta la escuchaba mientras se le caían lágrimas de los ojos… Y, al oír la parte de Pedro, no se lo podía creer. ¡Don Pedro dejó morir a Jesús!

Digna, muy arrepentida le ha ido narrando cómo pasó todo y cómo le convenció para que no llamara a la Guardia Civil.

“Tu hermano seguía vivo cuando yo salí de esa habitación”, ha confesado.

Marta no podía creerse todo lo que oía, quizá Jesús pudiera haberse salvado.

Digna ha intentado explicarle lo mala persona que fue Pedro durante su final… Pero para Marta ha sido demasiado.

¿Perdonará a su tía en algún momento?