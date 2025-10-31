Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 430

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

La joven no se lo toma nada bien cuando su tía le revela lo que de verdad ocurrió.

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Publicidad

Digna ha decidido confesarle a Marta lo que verdaderamente pasó la noche en la que murió Jesús.

Marta la escuchaba mientras se le caían lágrimas de los ojos… Y, al oír la parte de Pedro, no se lo podía creer. ¡Don Pedro dejó morir a Jesús!

Digna, muy arrepentida le ha ido narrando cómo pasó todo y cómo le convenció para que no llamara a la Guardia Civil.

“Tu hermano seguía vivo cuando yo salí de esa habitación”, ha confesado.

Marta no podía creerse todo lo que oía, quizá Jesús pudiera haberse salvado.

Digna ha intentado explicarle lo mala persona que fue Pedro durante su final… Pero para Marta ha sido demasiado.

¿Perdonará a su tía en algún momento?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Digna le confiesa a Marta la verdad sobre la muerte de Jesús

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Carmen le cuenta la historia de David a su marido: “Fue muy importante en el pasado”

Uras abrazando a Timur en Renacer

La tierna promesa entre Timur y Uras que nunca llegará a cumplirse en Renacer

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada
El 30 de noviembre

“Antes o después, lo vas a tener que pagar”: descubre la relación que une a Renata y Gustavo en Las hijas de la criada

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad
Avance

El amor de Ferit y Seyran llega a su punto más crítico: él no se rinde y promete descubrir la verdad

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”
Mejores momentos | Capítulo 38

Saúl provoca una nueva crisis entre César y Amanda: “Haz lo que quieras, pero fírmame el divorcio”

El hermano de Mónica se ha ganado la confianza del mexicano, pero la hija de Octavio tiene claro que ese hombre no es de fiar.

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”
Mejores momentos | Capítulo 37

Mónica confiesa a César la verdad: “Fui yo quién mató a tu padre”

Al ver que Octavio iba a perder a sus hijos después de la confesión de David, Mónica ha decidido soltar ante el mexicano lo que tanto tiempo lleva callando.

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Saúl siembra dudas en César: “¿Una cría que coge una pistola por primera vez en su vida se carga a dos hombres?”

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

Crisis en el grupo Oramas: se cae el proyecto del golf tras la confesión de Mónica

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

¡Fin de la mentira! Patricia se delata ante David y culpa a Julia del engaño: “Fue ella la que lo maquinó todo”

Publicidad