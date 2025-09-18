Antena 3 LogoAntena3
La reina del despiste

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

La médico ha intentado distraer al director del hospital contándole que Ahu tiene que iniciar cuanto antes un tratamiento.

Después de que Rengin les confesara que Tura le había agredido y le había obligado a firmar unos documentos importantes del hospital, Bahar, Çagla y la propia ginecóloga han comenzado a investigar qué es lo que trama el director.

Rengin se ha colado en el despacho de los de contabilidad para intentar encontrar los documentos que Tura le obligó a firmar y como Tura ha estado a punto de pillarla, Bahar ha tenido que improvisar para intentar distraerlo.

Como justo en ese momento Tura se encontraba con Ahu, Bahar no ha tenido más remedio que contar que padece una enfermedad para la que necesita tratamiento, así que los tres han vivido un momento tan surrealista como tenso.

Rengin se ha visto obligada a salir del despacho mientras esto ocurría y Tura la ha visto, aunque ella ha asegurado que solo estaba esperando al responsable. ¿Le habrá servido a la ginecóloga la información encontrada en esos papeles?

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”
Resumen

Capítulo 395 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: Don Pedro intenta conseguir el perdón de Cristina escribiéndole una carta

Capítulo 395

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?
Capítulo 395

Pelayo mantiene una conversación telefónica a espaldas de Marta.

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”
Capítulo 395

El joven se rompe con su amigo y llora al sentirse culpable de la muerte de Ángela.

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme ante él: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura las han secuestrado a las tres!

