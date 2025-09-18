¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

Después de que Rengin les confesara que Tura le había agredido y le había obligado a firmar unos documentos importantes del hospital, Bahar, Çagla y la propia ginecóloga han comenzado a investigar qué es lo que trama el director.

Rengin se ha colado en el despacho de los de contabilidad para intentar encontrar los documentos que Tura le obligó a firmar y como Tura ha estado a punto de pillarla, Bahar ha tenido que improvisar para intentar distraerlo.

Como justo en ese momento Tura se encontraba con Ahu, Bahar no ha tenido más remedio que contar que padece una enfermedad para la que necesita tratamiento, así que los tres han vivido un momento tan surrealista como tenso.

Rengin se ha visto obligada a salir del despacho mientras esto ocurría y Tura la ha visto, aunque ella ha asegurado que solo estaba esperando al responsable. ¿Le habrá servido a la ginecóloga la información encontrada en esos papeles?