Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura han secuestrado a las tres!

Las dos amigas se han quedado de piedra al ver a la ginecóloga en la casa a la que las han llevado los secuestradores.

Patri Bea
Publicado:

Çagla y Bahar han intentado ayudar a Rengin después de que ella les confesase que Tura le había agredido y le había obligado a firmar unos documentos importantes del hospital sin dejar que los leyese antes.

El problema es que Çagla ha confiado en su paciente, la exnovia de Tura, y le ha pedido ayuda, pero ella la ha traicionado y le ha contado al director del hospital que Bahar y su mejor amiga la están investigando.

Unos hombres se han presentado en la sala en la que Çagla y Bahar se encontraban y las han amenazado con hacer daño a Umay y Uras si no se subían a una furgoneta y hacían caso a sus órdenes.

Esos hombres han llevado a las dos amigas a una casa en la que también se encontraba… ¡Rengin! Ninguna de las tres entiende lo que está pasando, pero saben que Tura está detrás de todo. ¿Qué les hará?

Series

Renacer | 16 de septiembre

Renacer | 16 de septiembre

Renacer | 16 de septiembre

El hermano de Evren teme que su chica le haga lo mismo que Bahar le ha hecho al doctor y decide marcharse al extranjero.

Renacer | 16 de septiembre

La ginecóloga les muestra a las dos amigas las marcas de la agresividad del director del hospital y éstas intentan ayudarla.

