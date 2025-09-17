Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura han secuestrado a las tres!

Çagla y Bahar han intentado ayudar a Rengin después de que ella les confesase que Tura le había agredido y le había obligado a firmar unos documentos importantes del hospital sin dejar que los leyese antes.

El problema es que Çagla ha confiado en su paciente, la exnovia de Tura, y le ha pedido ayuda, pero ella la ha traicionado y le ha contado al director del hospital que Bahar y su mejor amiga la están investigando.

Unos hombres se han presentado en la sala en la que Çagla y Bahar se encontraban y las han amenazado con hacer daño a Umay y Uras si no se subían a una furgoneta y hacían caso a sus órdenes.

Esos hombres han llevado a las dos amigas a una casa en la que también se encontraba… ¡Rengin! Ninguna de las tres entiende lo que está pasando, pero saben que Tura está detrás de todo. ¿Qué les hará?