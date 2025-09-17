Capítulo 395 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: Don Pedro intenta conseguir el perdón de Cristina escribiéndole una carta

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad ...

Damián ha decidido no asistir al funeral de la madre de Tasio después de que el joven le insistiese en que no fuera provocando una gran sorpresa por parte de todos.

Aunque el joven se mantuvo frío y duro durante el funeral, el joven se derrumba con Gaspar tras el funeral confesándole que se siente culpable por su muerte.

El cantinero intenta consolarle, asegurándole que su madre lo quería y nunca lo habría culpado, mientras Carmen escucha la escena conmovida.

Don Pedro, cada vez más debilitado, busca el perdón de Cristina escribiéndole una emotiva carta en la que le confiesa su arrepentimiento por haberla separado de su madre cuando era solo un bebé.

La joven, conmovida, comparte la carta con Irene, quien rápidamente le advierte que no caiga en sus manipulaciones. ¿Qué decisión tomará?

Por otro lado, Pelayo mueve fichas para asegurar su ascenso a gobernador civil. Preocupado por el posible regreso de Fina, que pondría en peligro su carrera, hace una llamada urgente para impedir que vuelva a España. Justo al colgar, se encuentra con Manuela en la puerta. ¿Lo habrá escuchado?

Mientras, Marta ahoga sus penas por la marcha de Fina en alcohol y cada vez está más triste y sola.

Por su parte, le agradece a Damián lo que ha hecho por su familia y reconoce que tenía razón sobre don Pedro. Además, ha admitido que se arrepiente de haberse casado con él. ¿Qué pasará ahora?

