La Voz
Pablo López desvela sus trucos en La Voz: “A veces toca tirar de ojitos”
El coach malagueño regresa a La Voz 2025 con la experiencia de varias ediciones, dispuesto a luchar con emoción, humor y estrategias inesperadas en las Audiciones a ciegas.
Pablo López reconoce que La Voz es un reto que vive con intensidad y que le provoca incluso “resaca emocional”. El artista insiste en que cada talent le remueve por dentro y le motiva a pelear.
Aunque no se define como un coach estratégico, admite que está preparado para usar bloqueos y cualquier recurso cuando alguien le emociona. Su gran objetivo es acompañar a voces que trasciendan el concurso .