Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance | Capítulo 25

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Álvaro descubrirá que el icónico cuadro que guarda el patriarca en su despacho es falso y pondrá en rumbo una investigación imposible de frenar.

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Publicidad

Álvaro nunca ha sido una persona que le guste dejar las cosas tranquilas, y mucho menos cuando se trata de destruir al enemigo. La noche que durmió con Laura descubrió información muy valiosa que podría llevar al mexicano a la cárcel, pero… ¿será lo mejor para Octavio Oramas y su séquito? ¿O podría suponer el principio del fin?

Amanda y César, por su parte, tendrán que enfrentar los primeros meses de matrimonio como si fuese una dura batalla. El carácter del joven y su odio al padre de su esposa no se lo están poniendo nada fácil... ¿qué acabará ganando?

Y Laura colapsará y se sincerará sobre todo lo que hizo la noche que descubrió en enlace de Amanda y César. ¿Podría suponer la ruptura completa de su relación con el que era su mejor amigo?

¡Estate muy atento para descubrirlo! Hoy, a las 22:50, no te pierdas dos nuevos episodios de La Encrucijada.

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

César descubre la carta de suicidio de su padre… ¿será auténtica?

Antena 3» Series» La Encrucijada

Publicidad

Series

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

¡Por los pelos! Bahar evita que Tura descubra su plan con Rengin y destapa la enfermedad de Ahu

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pelayo será el nuevo gobernador civil de Toledo

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”
Resumen

Capítulo 395 de Sueños de libertad; 17 de septiembre: Don Pedro intenta conseguir el perdón de Cristina escribiéndole una carta

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”
Capítulo 395

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?
Capítulo 395

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?

Pelayo mantiene una conversación telefónica a espaldas de Marta.

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”
Capítulo 395

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

El joven se rompe con su amigo y llora al sentirse culpable de la muerte de Ángela.

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme ante él: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura las han secuestrado a las tres!

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura han secuestrado a las tres!

Publicidad