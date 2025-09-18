Octavio y Méndez, en el punto de mira de la coronel Serrano: esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada

Álvaro nunca ha sido una persona que le guste dejar las cosas tranquilas, y mucho menos cuando se trata de destruir al enemigo. La noche que durmió con Laura descubrió información muy valiosa que podría llevar al mexicano a la cárcel, pero… ¿será lo mejor para Octavio Oramas y su séquito? ¿O podría suponer el principio del fin?

Amanda y César, por su parte, tendrán que enfrentar los primeros meses de matrimonio como si fuese una dura batalla. El carácter del joven y su odio al padre de su esposa no se lo están poniendo nada fácil... ¿qué acabará ganando?

Y Laura colapsará y se sincerará sobre todo lo que hizo la noche que descubrió en enlace de Amanda y César. ¿Podría suponer la ruptura completa de su relación con el que era su mejor amigo?

¡Estate muy atento para descubrirlo! Hoy, a las 22:50, no te pierdas dos nuevos episodios de La Encrucijada.