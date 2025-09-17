Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 395

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

El joven se rompe con su amigo y llora al sentirse culpable de la muerte de Ángela.

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

Publicidad

Tasio vuelve de dar el último adiós su madre. Aunque hasta el momento se había mantenido frío y duro como una roca, el joven se rompe con Gaspar en la cantina.

Entre lágrimas, confiesa sentirse responsable, ya que fue él quien le pidió que volviese al pueblo y le compró el billete de autobús. “Fui yo el que no me despedí de ella por puro orgullo”, dice devastado Tasio.

Gaspar, conmovido, intenta consolarle asegurándole que, a pesar de su último desencuentro, Ángela lo quería profundamente y que jamás le culparía.

En ese momento, Carmen escucha toda la conversación en silencio y aguantando las lágrimas.

“Ahora ella ya no está aquí, pero sé que no voy a estar solo nunca más”, le dice Tasio a su amigo mientras le agradece que no se haya separado de su lado en estos duros momentos.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme ante él: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original
Cara conocida

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura las han secuestrado a las tres!
¿Qué trama?

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura han secuestrado a las tres!

Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!
Renacer | 16 de septiembre

Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!

Las dos amigas acaban cayendo en la trampa del director del hospital y son llevadas en una furgoneta a un lugar que desconocen.

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?
Renacer | 16 de septiembre

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

El doctor le entrega a su exnovia una fotografía juntos en la que se puede apreciar que ha estado quemando sus recuerdos.

Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

Publicidad