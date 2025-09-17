Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

Llega la noticia de la recalificación de los terrenos y Digna se entera de que Damián ha sido clave para conseguirlo.

La mujer va hasta la casa grande para agradecérselo a Damián y, con el corazón en la mano, le da la razón. Sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas.

Digna le cuenta que le ha quitado la máscara a su marido y que ya es consciente de que don Pedrola ha tenido engañada desde el principio: “Tenías razón”.

Le dice que ahora sabe que todo el mal que le ha hecho a su familia era por el odio que le tenía a él y a Andrés y que se arrepiente de haberse casado con él.

Damián le pregunta por qué sigue al lado de don Pedro y ella le confiesa porque debe estar al lado de su marido hasta que se muera.

Por su parte, Damián le agradece que haya ido hasta allí y ambos se miran intensamente. ¿Seguirán sintiendo algo el uno por el otro?