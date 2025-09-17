Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 395

Digna le confiesa a Damián que sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas: “Me arrepiento de haberme casado con él”

La matriarca se sincera con Damián y le agradece lo que ha hecho por su familia.

Llega la noticia de la recalificación de los terrenos y Digna se entera de que Damián ha sido clave para conseguirlo.

La mujer va hasta la casa grande para agradecérselo a Damián y, con el corazón en la mano, le da la razón. Sus advertencias sobre don Pedro eran ciertas.

Digna le cuenta que le ha quitado la máscara a su marido y que ya es consciente de que don Pedrola ha tenido engañada desde el principio: “Tenías razón”.

Le dice que ahora sabe que todo el mal que le ha hecho a su familia era por el odio que le tenía a él y a Andrés y que se arrepiente de haberse casado con él.

Damián le pregunta por qué sigue al lado de don Pedro y ella le confiesa porque debe estar al lado de su marido hasta que se muera.

Por su parte, Damián le agradece que haya ido hasta allí y ambos se miran intensamente. ¿Seguirán sintiendo algo el uno por el otro?

Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?

Tasio, desconsolado, se derrumba con Gaspar al hablar de la repentina muerte de su madre: “Todo es mi culpa”

Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme ante él: “Esa carta es una de sus manipulaciones”
Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme: “Esa carta es una de sus manipulaciones”

¿Te suena la nueva amiga de Ifakat? La actriz que la interpreta revolucionó en su día las tramas de Pecado Original
Cara conocida

Çagla y Bahar se encuentran con Rengin: ¡los hombres de Tura las han secuestrado a las tres!
¿Qué trama?

Las dos amigas se han quedado de piedra al ver a la ginecóloga en la casa a la que las han llevado los secuestradores.

Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!
Renacer | 16 de septiembre

Las dos amigas acaban cayendo en la trampa del director del hospital y son llevadas en una furgoneta a un lugar que desconocen.

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

