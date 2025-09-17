Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!

Çagla y Bahar se han comprometido en ayudar a Rengin después de que ella les confesara que Tura le había agredido y le había obligado a firmar unos documentos importantes del hospital

Çagla ha intentado pedirle ayuda a su paciente, la exnovia de Tura, pero ésta la ha traicionado y le ha contado al director del hospital que Bahar y su mejor amiga lo estaban investigando. ¿Por qué habrá hecho eso?

La paciente de Çagla les ha tendido una trampa a las dos amigas y, justo cuando esperaban a un testigo con pruebas que acaben con Tura, han aparecido dos hombres amenazándolas con hacerles daño a Umay y Uras si no hacían exactamente lo que le pedían.

Çagla y Bahar han tenido que subirse a una furgoneta si saber a dónde las llevan esos hombres. Lo que tienen claro es que Tura está detrás de todo esto. ¿Qué tendrá pensado hacer el director del hospital con ellas? ¿Conseguirán salir de esta?