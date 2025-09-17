Eugenia Osborne reconoce que su padre Bertín y Mar Flores mantuvieron una relación: rompió con ella por teléfono

Las memorias de Mar Flores están dando mucho de qué hablar, tanto que incluso están saliendo a la luz datos de su vida hasta ahora olvidados. Como, por ejemplo, su breve relación con Bertín Osborne que quizás pocos recuerdan.

Mar y Bertín tuvieron un romance breve y casi anecdótico en la década de los 90. La propia modelo fue la que confirmó que la culpa de la ruptura fue del empresario y que además lo hizo por teléfono. Una ruptura que afectó mucho a Mar ya que aseguró que "me enfadé mucho y lo pasé muy mal".

Revive la entrevista completa a Mar Flores en El Hormiguero | antena3.com

Eugenia Osborne opina de la relación de su padre con Mar Flores

Eugenia Osborne acudía a un evento de la Mercedes Benz Fashion Week y allí, el reportero de Europa Press le preguntaba por la relación que su padre tuvo con Mar Flores.

"Yo sabía que estuvieron juntos, pero yo era muy chica cuando estuvieron y no tengo recuerdos, entonces, no sé, yo con Mar me llevo súper bien, siempre ha sido súper cariñosa conmigo y la verdad es que me alegro", decía.

Eugenia Osborne responde a la prensa | Europa Press

Por otro lado, Eugenia aprovechaba para defender a su padre de las últimas informaciones que estaban saliendo sobre él. "No es que lo tenga que defender, es que es mi padre y lo quiero defender cuando creo que se está haciendo una injusticia, pero lo haría con cualquiera, no solamente con mi padre, si veo que hay una injusticia, lo haría".

Bertín Osborne, en un evento en Madrid | Gtres

"Hoy en día la sociedad tiende más a juzgar antes que preguntar o saber lo que hay detrás o cómo es la persona o las circunstancias. Entonces sí creo que se ha cometido una injusticia con él. Pero bueno, no soy yo tampoco para juzgar aquí a los demás, ¿sabes? Es mi padre y yo creo que se ha sido muy injusto con él", terminaba.