Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Madrid

Un hombre de 60 años muy grave tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Un hombre de 60 años ha sido atropellado por un bus urbano en Tetuán en Madrid. Fue trasladado de forma urgente al Hospital de La Paz donde se encuentra en estado muy grave.

Atropello bus urbano 2

Un hombre de 60 atropellado por un bus urbano | Antena 3 Noticias

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Un hombre de 60 años ha resultado herido de extrema gravedad este lunes en Madrid tras ser atropellado por un autobús urbano en el distrito de Tetuán, según han confirmado los servicios de emergencias.

El suceso ocurrió en torno a las 21:00 horas y ha tenido lugar en una de las calles principales del distrito, el número 109 del Paseo de la Castellana, cuando por causas que en estos momentos se están investigando el vehículo impactó contra el peatón. Como consecuencia del atropello, el hombre sufrió dos traumatismos severos, uno craneoencefálico y otro torácico, que hicieron necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencias. Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido trasladado de urgencia en una UVI móvil hasta el hospital La Paz, donde actualmente permanece ingresado en estado muy grave.

A su vez, al lugar de los hechos también se desplazó una psicóloga de Samu-Protección Civil para atender al conductor del autobús, que a causa del accidente sufrió una crisis de ansiedad. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid se desplazaron hasta la zona para poder llevar a cabo la regulación del tráfico de la forma más rápida y segura posible y se ha abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias exactas en las que ha sucedido el accidente.

Atropello en Guadalajara

En la provincia de Guadalajara se encuentran en la semana de fiestas en las que un menor de la localidad fue arrollado por una carroza y actualmente se encuentra herido de gravedad.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:15 horas del lunes, a la altura de la iglesia de San Ginés, en la calle Virgen del Amparo. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La mancha, el joven se encuentra herido de forma grave al ser atropellado por una carroza y pasarle una rueda por encima. Tras el suceso fue trasladado de urgencia en una UVI móvil al hospital universitario de Guadalajara.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Nueve bomberos heridos, dos de ellos graves, en el incendio de un restaurante de Chamberí

Incendio del restaurante 'Ñaño Madrid'

Publicidad

Sociedad

Divorcios en España

Septiembre rompe el amor (y el sueño): el 30% de los divorcios ocurren tras el verano y los ronquidos están detrás de 4 de cada 10 rupturas

Atropello bus urbano 2

Un hombre de 60 años muy grave tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Bicicletas 'bicimad'

Las bicicletas compartidas en Madrid evitan la emisión de mas de 1.000 toneladas de CO2 al año

Mohamed Imad
Palestino en España

Un joven palestino que ha conseguido salir de Gaza y se encuentra en España: "Mi novia fue asesinada junto a toda su familia"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, miércoles 17 de septiembre de 2025

Esperanza Aguirre
Efemérides

Efemérides de hoy 17 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 17 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 17 de septiembre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Los manifestantes propalestinos cortan el recorrido de los ciclistas en el Paseo del Prado, este domingo,
CONFLICTO ISRAEL

La comunidad judía española denuncia una campaña de odio: "Es una situación de acoso y miedo"

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha condenado los incidentes durante la protesta de la Vuelta Ciclista en Madrid.

Autopista de Tenerife

Un conductor, "cazado" a más de 220 kilómetros por hora en una autopista de Tenerife

La familia del joven británico desaparecido en Gran Canaria sigue buscando respuestas

Los enigmas de la desaparición en Gran Canaria del joven británico James Nunan hace dos meses

Bilbao se suma por primera vez a la carrera solidaria Ponle Freno

Bilbao acoge este domingo por primera vez la carrera solidaria Ponle Freno para promover la seguridad vial

Publicidad