Un hombre de 60 años muy grave tras ser atropellado por un autobús urbano en Madrid

Un hombre de 60 años ha resultado herido de extrema gravedad este lunes en Madrid tras ser atropellado por un autobús urbano en el distrito de Tetuán, según han confirmado los servicios de emergencias.

El suceso ocurrió en torno a las 21:00 horas y ha tenido lugar en una de las calles principales del distrito, el número 109 del Paseo de la Castellana, cuando por causas que en estos momentos se están investigando el vehículo impactó contra el peatón. Como consecuencia del atropello, el hombre sufrió dos traumatismos severos, uno craneoencefálico y otro torácico, que hicieron necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencias. Tras ser estabilizado en el lugar, ha sido trasladado de urgencia en una UVI móvil hasta el hospital La Paz, donde actualmente permanece ingresado en estado muy grave.

A su vez, al lugar de los hechos también se desplazó una psicóloga de Samu-Protección Civil para atender al conductor del autobús, que a causa del accidente sufrió una crisis de ansiedad. Los agentes de la Policía Municipal de Madrid se desplazaron hasta la zona para poder llevar a cabo la regulación del tráfico de la forma más rápida y segura posible y se ha abierto una investigación para poder esclarecer las circunstancias exactas en las que ha sucedido el accidente.

Atropello en Guadalajara

En la provincia de Guadalajara se encuentran en la semana de fiestas en las que un menor de la localidad fue arrollado por una carroza y actualmente se encuentra herido de gravedad.

El suceso tuvo lugar alrededor de las 21:15 horas del lunes, a la altura de la iglesia de San Ginés, en la calle Virgen del Amparo. Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La mancha, el joven se encuentra herido de forma grave al ser atropellado por una carroza y pasarle una rueda por encima. Tras el suceso fue trasladado de urgencia en una UVI móvil al hospital universitario de Guadalajara.

