Capítulo 395
Irene advierte a Cristina sobre don Pedro, le pide que se mantenga firme: “Esa carta es una de sus manipulaciones”
La joven le enseña a su madre una carta escrita por don Pedro en la que le pide su perdón.
Irene intentó acercarse a su hermano, pero le dejó claro que solo le perdonaría si le decía dónde está José, el padre biológico de Cristina, y dejaba libre a Digna.
Como Don Pedro no ha aceptado ninguna de sus dos condiciones, Irene ha dado un paso atrás y no quiere saber nada de su hermano moribundo, aunque sabe que ahora más que nunca necesita tanto a ella como a Cristina.
Entonces, don Pedro intenta acercarse a Cristina escribiéndole una carta en la que este le expresa su arrepentimiento por haberla separado de su madre cuando era un bebé.
La joven se lo cuenta con tristeza a Irene y duda en si perdonarlo, pero la mujer le pide que no ceda ante los intentos de don Pedro por acercarse a ella.
A pesar de que la carta le parece sincera, Irene le insiste en que se trata de otra estrategia manipuladora por parte de su hermano y le pide a su hija que mantenga su postura firme. ¿Qué decisión tomará Cristina?
