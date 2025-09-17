Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Cem se ha visto frente a un dilema complicado: irse a Estados Unidos con Evren y dejar atrás a Umay o quedarse y abandonar la única familia que le queda. Y ha decidido por la primera opción.

Cem todavía no se lo había contado a su novia, pero ella lo ha descubierto de la peor manera posible. Al llegar al piso del hermano de Evren, lo ha visto abrazando a Parla, su hermana, y ha estallado contra los dos. Entonces, Parla ha soltado la bomba: “No es lo que estás pensando, solo he venido a despedirme”.

La hija de Bahar ha quedado en shock. “¿Así tan fácil te rindes?”, le ha preguntado con indignación. Pero el joven ya tenía preparado su argumento: “Te lo dije que tu madre dejaría a mi hermano... y tú probablemente harás lo mismo conmigo”.

Umay le ha asegurado que no es cómo Bahar, pero Cem ya se ha decidido. “Eres un cobarde”, ha dicho ella al marcharse llorando. ¿Sería este el fin de su relación?