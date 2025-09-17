Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 16 de septiembre -

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

El hermano de Evren teme que su chica le haga lo mismo que Bahar le ha hecho al doctor y decide marcharse al extranjero.

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Publicidad

Luiza Cauduro
Publicado:

Cem se ha visto frente a un dilema complicado: irse a Estados Unidos con Evren y dejar atrás a Umay o quedarse y abandonar la única familia que le queda. Y ha decidido por la primera opción.

Evren pone final a su historia con Bahar: “No quiero saber nada más”

Cem todavía no se lo había contado a su novia, pero ella lo ha descubierto de la peor manera posible. Al llegar al piso del hermano de Evren, lo ha visto abrazando a Parla, su hermana, y ha estallado contra los dos. Entonces, Parla ha soltado la bomba: “No es lo que estás pensando, solo he venido a despedirme”.

La hija de Bahar ha quedado en shock. “¿Así tan fácil te rindes?”, le ha preguntado con indignación. Pero el joven ya tenía preparado su argumento: “Te lo dije que tu madre dejaría a mi hermano... y tú probablemente harás lo mismo conmigo”.

Umay le ha asegurado que no es cómo Bahar, pero Cem ya se ha decidido. “Eres un cobarde”, ha dicho ella al marcharse llorando. ¿Sería este el fin de su relación?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

Marta

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se refugia en el alcohol para olvidar a Fina

Don Agustín
Resumen

Capítulo 394 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Tasio veta a su padre de la misa y el funeral de Ángela

Carmen
Capítulo 394

Carmen le aconseja a Damián que haga un gran sacrificio por su hijo

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves
A las 22:50

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

Mientras la relación entre Amanda y César pende de un hilo, Patricia lucha por pararle los pies a Nando, el exnovio de Julia.

Luz
Capítulo 394

"Es probable que ni salga del hospital": Luz advierte a Irene del grave estado de Pedro

La doctora anima a Irene a solucionar las cosas con don Pedro, ya que le queda muy poco tiempo de vida.

María

María, harta de fingir que no puede caminar: "No quiero que Andrés me abandone si digo la verdad"

Gema

Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

“Una noche, y luego no me llamaste”: Piril revela su romance con Kaya

Publicidad