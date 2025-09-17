Pelayo hace una llamada urgente para evitar que Fina regrese a España y de repente… ¡aparece Manuela!, ¿lo habrá escuchado?

Pelayo sigue dispuesto a todo por convertirse en el nuevo gobernador civil de Toledo.

Sabe que la crisis sanitaria en la que se ha visto salpicada la fábrica ha puesto su nombramiento en la cuerda floja y no va a permitir que nada ni nadie se lo arrebate.

Mientras tanto, Marta está cada vez peor y la empresaria empieza a refugiarse en el alcohol al no poder soportar la ausencia de Fina.

Pelayo, que sabe que, si volviese Fina, su carrera estaría totalmente perdida hace una llamada urgente para impedir a toda costa el regreso de la joven a España.

Justo antes de colgar, Pelayo se da cuenta de que Manuela está en el umbral de la puerta. ¿Le habrá escuchado?