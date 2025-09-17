Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Líderes empresariales analizan las tendencias de sostenibilidad en la nueva edición de 'ESG Spain 2025' de Forética

En el encuentro se han analizado las tendencias globales de la sostenibilidad y se han abordado los principales retos en los ámbitos social, ambiental y de buen gobierno, que van a marcar la hoja de ruta hacia un futuro sostenible.

Forética

Publicado:

Madrid ha acogido el encuentro empresarial de referencia en materia de sostenibilidad en España, organizado por Forética, en el que se han dado cita líderes institucionales y del mundo empresarial para analizar las tendencias globales de sostenibilidad. En la decimotercera edición de ‘ESG Spain 2025 – Corporate Sustainability Forum’ se han abordando cuestiones clave como la geopolítica y su impacto en la acción empresarial, la gobernanza en tiempos de incertidumbre, la transformación tecnológica y la inteligencia artificial como palancas de sostenibilidad, y la urgencia climática y social en el centro de las estrategias corporativas.

En este evento de referencia, celebrado ayer, destacados líderes empresariales compartieron su visión sobre cómo están adaptando sus compañías a modelos de negocio sostenibles. El foro, conducido por la meteoróloga y comunicadora científica Mercedes Martín, reunió a más de 20 ponentes expertos que abordaron temas clave desde la perspectiva ESG: ambiental, social y de buen gobierno, en medio de "incertidumbre geopolítica, la disrupción tecnológica y el clima afectando a las decisiones empresariales de presente y futuro" según Germán Granda, director general de Forética.

Líderes empresariales

Entre las personalidades destacadas que han intervenido en esta nueva edición del foro están Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid; Filippo Veglio, Head of Social & Environmental Sustainability de la UEFA; Miriam Zaitegui, directora del Programa de España de la European Climate Foundation (ECF); Soledad Núñez, subgobernadora del Banco de España y Eli Pinedo, ex jugadora de balonmano y medallista olímpica.

El evento también ha contado con la intervención de altos representantes de compañías que han analizado las tendencias más importantes en los ámbitos social, ambiental y de buen gobierno, para establecer las bases para alcanzar un futuro sostenible. Javier Bardají, el consejero delegado de Atresmedia; Severiano Solana director de estrategia y seguimiento de sostenibilidad en CaixaBank; Dorleta Vicente, directora de Asuntos Legales y ESG de Ecoembes; Daniel Fernández, director de ESG, Comunicación, Regulación y RRII de ENGIE; Javier Goñi, CEO de Exolum, Alberto Zamora, Cofundador y CEO de Osapiens, Patricia Dueñas, Global Lead Circular Economy de Iberostar; Catherine Cummings, directora de Sostenibilidad y RRII de Sanitas, Ángel Pérez, fundador y socio director de Transcendent, Ángela Baldellou, directora gerente del COAM y Asunción Ruiz, CEO de SEO/BirdLife. Todos ellos han compartido cómo están transformando sus estrategias corporativas hacia modelos de negocio sostenibles, impulsando la resiliencia, la economía circular, la innovación tecnológica y la integración de la naturaleza y lo social como ejes clave de creación de valor.

El papel de la Inteligencia Artificial

También se han abordado temas pioneros como el papel de la Inteligencia Artificial en el desarrollo sostenible, el impacto de la innovación tecnológica en la trazabilidad y la transparencia y la necesidad de construir ciudades más saludables y equitativas mediante la colaboración público-privada.

La jornada, producida por Atresmedia, ha sido clausurada por Antonio Budia, presidente de la Junta Directiva de Forética, desde el Domo 360. El Comité de Honor de esta decimotercera edición está presidida por Su Majestad el Rey Felipe VI.

