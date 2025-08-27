Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 26 de agosto

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El cirujano ha escuchado a Çağla decirle a Tolga que Bahar se arrepiente del compromiso y su mundo se ha venido abajo en un instante.

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

Publicidad

Evren ha ido a la consulta de Tolga sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Justo al llegar, se ha quedado parado en la puerta y ha escuchado una conversación telefónica que le ha roto el alma.

Tolga hablaba con Çağla y ella, un poco molesta, le ha confesado: “Yo ayudé a Evren con la organización de la pedida. Creí que la haría feliz. Pero la veo tan infeliz que está claro que no quiere casarse”.

De repente, todo lo que Evren había soñado se ha venido abajo. Aquella pedida de mano inolvidable en la azotea, llena de emoción y amor ha quedado en nada tras escuchar esas palabras. Lo que para él había sido uno de los momentos más felices de su vida, para Bahar se ha convertido en una carga muy pesada.

El médico ha sentido un shock enorme. El brillo de la pedida, el futuro que había imaginado con Bahar y la ilusión de estar a su lado se han desmoronado en un instante. Su mirada lo ha dicho todo: el amor de su vida podría no querer compartir ese mismo sueño con él.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

“No te cases, no lo soportaré”: la impactante reacción de Seren al ver el anillo de Bahar

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

Reha y Gülçiçek, novios en secreto: ¿cuándo se atreverán a contarle la verdad a Bahar?

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren
Renacer 26 de agosto

El miedo de Bahar al futuro: se sincera con Cagla y admite que no está preparada para casarse con Evren

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren
Renacer 26 de agosto

El golpe más bajo de Timur a Bahar: cuestiona su vida personal tras prometerse con Evren

Marta Belmonte y Alba Brunet
Contenido exclusivo

Marta Belmonte y Alba Brunet cuentan qué va a pasar con Mafin: "Fina seguirá estando en el corazón de Marta"

No te pierdas esta entrevista exclusiva a las dos actrices sobre la marcha de Fina.

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer
Un momento muy especial

El precioso significado de los nombres de los hijos de Seren y Uras en Renacer

La elección no ha sido fácil, pero finalmente la familia se ha puesto de acuerdo y el resultado ha emocionado a todos.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Digna descubrirá la marcha de Fina, ¿cómo se lo tomará?

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Capítulo 379 de Sueños de libertad; 26 de agosto: las chicas se enteran de la marcha de Fina mientras Irene se enfrenta a su hermano

Claudia se derrumba con Cristina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Claudia se derrumba con Cristina sobre Fina: “La necesito… y ni siquiera se despidió”

Publicidad