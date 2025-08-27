El sueño de Evren se derrumba al escuchar que Bahar no quiere casarse con él

Evren ha ido a la consulta de Tolga sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar. Justo al llegar, se ha quedado parado en la puerta y ha escuchado una conversación telefónica que le ha roto el alma.

Tolga hablaba con Çağla y ella, un poco molesta, le ha confesado: “Yo ayudé a Evren con la organización de la pedida. Creí que la haría feliz. Pero la veo tan infeliz que está claro que no quiere casarse”.

De repente, todo lo que Evren había soñado se ha venido abajo. Aquella pedida de mano inolvidable en la azotea, llena de emoción y amor ha quedado en nada tras escuchar esas palabras. Lo que para él había sido uno de los momentos más felices de su vida, para Bahar se ha convertido en una carga muy pesada.

El médico ha sentido un shock enorme. El brillo de la pedida, el futuro que había imaginado con Bahar y la ilusión de estar a su lado se han desmoronado en un instante. Su mirada lo ha dicho todo: el amor de su vida podría no querer compartir ese mismo sueño con él.