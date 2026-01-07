Suna revive su pesadilla con Saffet: de la fuga de película con Abidin al horror de su noche de bodas

Suna ha recordado los peores momentos de su vida y no ha podido evitar venirse abajo. En su cabeza han vuelto a sonar los gritos de Saffet y la forma tan cruel en la que la obligaron a casarse. Por mucho que ha intentado dejarlo atrás, ha sentido que ese pasado todavía la persigue y que no la deja vivir en paz.

En una charla muy sincera con Ferit, Suna le ha abierto su corazón y le ha dicho lo que siente. Le ha explicado que las cosas que creen superadas, en realidad están "clavadas en el pasado con un martillo" y que eso duele muchísimo. Con estas palabras, ha dejado claro que el sufrimiento que vivió con Saffet sigue dentro de ella.

Ferit ha escuchado a su cuñada muy afectado al verla tan rota. Se ha dado cuenta de que ella ha estado fingiendo estar bien, pero que por dentro sigue llena de heridas emocionales.

Su fuga de película con Abi

En el día de su boda, Abidin apareció de repente y, minutos antes de la ceremonia, le propuso a Suna escapar juntos. Enamorados como nunca antes, ella aceptó. Pero todo acabó en tragedia tras la muerte de Fuat.

Días más tarde, Kazim la obligó a casarse con Saffet, cumpliendo su promesa a los Ihsanli. Ella tuvo que renunciar al amor de su vida y esto le costó su historia de amor con Abi.

La noche de bodas más tormentosa

Saffet se comportó de forma muy extraña y la obligó a darle masajes en los pies mientras ella no paraba de llorar. Fue una noche llena de asco y humillaciones que la marcaron para siempre.