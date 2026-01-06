Harun, ante la decisión más difícil de su vida: ¿justicia para Evren o el camino libre con Bahar?

Harun, horrorizado, no ha podido evitar enfrentarse a su hermana al ver el peligro al que ha expuesto a un bebé que aún no ha nacido. "¿Qué le diste, Maral? ¿Cómo sabes que no le ha pasado nada al bebé?", le ha gritado fuera de sí.

Sin embargo, Maral se ha defendido con una frialdad que le ha helado la sangre, asegurando que ella solo le "mostró el camino" a Naz y que lo hizo por la felicidad de su hermano.

La respuesta de Harun ha sido tajante, apelando a los valores que tiene: "No pienso construir mi felicidad sobre mentiras. No jugamos con la vida de un bebé jamás".

Bajo la amenaza de ser expulsada del hospital, Harun le ha ordenado que confiese la verdad ante el doctor Evren inmediatamente. Pero Maral, siempre calculadora, ha puesto sobre la mesa la tentación. "Si no cambias de opinión, Bahar y Evren podrían volver. ¿Es eso lo que de verdad quieres ahora que estás tan cerca de ella?", le ha soltado con malicia.

Harun se ha quedado pensando: hacer lo correcto y perder a Bahar para siempre, o callar y cargar con una mentira para su propio beneficio.