Renacer 5 de enero

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Después del tenso encuentro con Maral, Seren se ha llevado a Uras para examinarlo y curarle las heridas. Pero lo que parecía que podía ser un acercamiento, ha terminado convirtiéndose en su ruptura definitiva.

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: "Hiciste que perdiera la fe"

Mientras Seren le curaba, no ha podido aguantar más el dolor que lleva dentro y se ha sincerado con él. "Me hiciste mucho daño, Uras. Hiciste que perdiera la fe", le ha dicho con mucha tristeza, dejándole claro que no tenía derecho a jugar así con sus sentimientos.

El hijo de Bahar, muy afectado, ha reconocido que cometió el mayor error de su vida y que sabe que no puede reparar todo el daño que ha causado. Entonces, ha intentado un último acercamiento. Le ha pedido perdón una vez más y un abrazo, diciéndole que "a lo mejor el silencio nos cura".

Sin embargo, Seren se ha mantenido distante y, aunque le seguía mirando con cariño, ha cortado cualquier esperanza de volver juntos. "No, Uras. Esto se acabó", le ha respondido tajante antes de marcharse. Con estas palabras, Seren ha puesto punto final a su historia, dejando a Uras completamente solo con su culpa.

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”
Renacer 5 de enero

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”
Renacer 5 de enero

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

