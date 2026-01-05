Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Mientras Seren le curaba, no ha podido aguantar más el dolor que lleva dentro y se ha sincerado con él. "Me hiciste mucho daño, Uras. Hiciste que perdiera la fe", le ha dicho con mucha tristeza, dejándole claro que no tenía derecho a jugar así con sus sentimientos.

El hijo de Bahar, muy afectado, ha reconocido que cometió el mayor error de su vida y que sabe que no puede reparar todo el daño que ha causado. Entonces, ha intentado un último acercamiento. Le ha pedido perdón una vez más y un abrazo, diciéndole que "a lo mejor el silencio nos cura".

Sin embargo, Seren se ha mantenido distante y, aunque le seguía mirando con cariño, ha cortado cualquier esperanza de volver juntos. "No, Uras. Esto se acabó", le ha respondido tajante antes de marcharse. Con estas palabras, Seren ha puesto punto final a su historia, dejando a Uras completamente solo con su culpa.