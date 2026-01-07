Antena3
El amargo reproche de Bahar a Evren: "Lo que luchaste por mí no fue suficiente"

La fiesta de Umay ha terminado de la peor manera posible. En el jardín, Bahar ha tenido que enfrentarse a la imagen más triste de Evren: ebrio, desesperado y suplicándole que no tire la toalla.

Evren le ha suplicado a Bahar que no se rindiera, pero ella le ha dejado claro que ya no tiene más batallas que librar.

Tras el dolor de saber que él se va a vivir con Naz, la doctora le ha recordado que ella siempre estuvo para él: "No me rendí cuando mis hijos se oponían, ni cuando estuviste con Sureyya, ni siquiera cuando dejaste embarazada a Naz", le ha respondido.

Bahar ha confesado que, aunque intentó ponerlo en el centro de su vida, la falta de compromiso de él ha terminado por romper sus esperanzas. Para ella, el amor ya no es suficiente. "Lo que tú has luchado por mí no ha sido suficiente para que yo siga luchando por esta relación", le ha dicho, dejando a Evren sin argumentos.

A pesar de que él le ha confesado que la quiere muchísimo, Bahar solo ha podido pedirle una última cosa: que se marche. Se acaba así la historia de un amor que sobrevivió a mil tormentas, pero que se hundió al chocar con la realidad de una nueva vida con Naz.

