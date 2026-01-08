Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 7 de enero

“¡Que me muero!”: Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

Roberto y su madre han disfrutado de unas vistas inigualables al Bósforo desde una tirolina.

Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

Publicidad

Cuando parecía que su viaje por Estambul había terminado, Roberto Leal ha sorprendido a su madre con una última gran aventura. El presentador le ha retado a atravesar el Bósforo en tirolina.

250 metros de recorrido no han podido con Mercedes que, pese a que parecía que no se atrevería, ha hecho de tripas corazón y se ha lanzado sin dudarlo, disfrutando así de una experiencia única.

La guinda de esta primera parada del presentador y su madre en el programa ha sido una de las más intrépidas de todas a las que se van a enfrentar. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre: El viaje de Roberto Leal y Mercedes comienza en Estambul

Las primeras imágenes de Nos vamos de madre: El viaje de Roberto Leal y Mercedes comienza en Estambul

Antena 3» Programas» Nos vamos de madre

Publicidad

Programas

Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

“¡Que me muero!”: Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo

“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

“Esto ya lo escribo en el libro para siempre”: Mercedes, emocionada al visitar el set de Renacer

El paseo a caballo de Roberto Leal y Mercedes: “Parece que has hecho esto toda tu vida”

El paseo a caballo de Roberto Leal y Mercedes: “Parece que has hecho esto toda tu vida”

Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca
Mejores momentos | 7 de enero

Una comida de lo más especial: Roberto Leal y Mercedes se adentran en la cultura turca

Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo
Mejores momentos | 7 de enero

“¡Has visto como sí podías!”: Roberto Leal, orgulloso al ver a Mercedes superar su primer miedo

Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero
Inolvidable

Así ha sido la entrevista completa a Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero en El Hormiguero

Las tres actrices han sido las protagonistas de la primera noche del año en el programa.

Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"
En El Hormiguero

Raquel Guerrero revela la premonición que tuvo con la muerte de un profesor: "¿Lo habré provocado yo?"

La actriz, que ha visitado el programa junto con Kira Miró y María Hervás, ha contado cómo es capaz de tener visiones de personas o cosas que después aparecen.

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

Kira Miró desvela cuáles son las bases de una pareja abierta: "Hay un mundo abierto ahí"

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

¿Prudente o temeraria? Rosa pone emoción a El Rosco al plantarse con 21 aciertos

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

José Yélamo se pone picante en Pasapalabra: “Se está cargando el programa familiar”

Publicidad