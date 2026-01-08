Mejores momentos | 7 de enero
“¡Que me muero!”: Mercedes tira de coraje y muestra su lado más valiente en tirolina sobre el Bósforo
Roberto y su madre han disfrutado de unas vistas inigualables al Bósforo desde una tirolina.
Publicidad
Cuando parecía que su viaje por Estambul había terminado, Roberto Leal ha sorprendido a su madre con una última gran aventura. El presentador le ha retado a atravesar el Bósforo en tirolina.
250 metros de recorrido no han podido con Mercedes que, pese a que parecía que no se atrevería, ha hecho de tripas corazón y se ha lanzado sin dudarlo, disfrutando así de una experiencia única.
La guinda de esta primera parada del presentador y su madre en el programa ha sido una de las más intrépidas de todas a las que se van a enfrentar. ¡Haz click en el vídeo para ver este momentazo!
Publicidad