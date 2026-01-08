Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La federación judía exige que el Real Madrid - Maccabi Tel Aviv se juegue con público

Antiviolencia declara de alto riesgo el Real Madrid–Maccabi y el partido se jugará a puerta cerrada por motivos de seguridad.

La Policía Nacional monta guardia durante una protesta pro PalestinaEFE

La Comisión Antiviolencia ha declarado de alto riesgo el partido correspondiente a la vigésima primera jornada de la Euroliga entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv, que se disputará este jueves a las 20:45 horas en el Movistar Arena y a puerta cerrada, según informó este miércoles en un comunicado.

La decisión obliga al club blanco a reforzar las medidas de seguridad junto a las fuerzas del orden, siguiendo las recomendaciones de la Policía Nacional. El encuentro se disputará sin público "por motivos de seguridad", tal y como ya ocurrió un día antes en el Palau Blaugrana, donde el Barcelona también jugó a puerta cerrada frente al conjunto israelí.

Concentraciones

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, había confirmado el lunes que las autoridades tenían conocimiento de "diversas concentraciones" de rechazo a Israel y apoyo a Palestina en los aledaños del pabellón, coincidiendo con la celebración del partido. Por este motivo, se ha diseñado un amplio dispositivo para garantizar el desarrollo del evento deportivo sin menoscabar el derecho a la manifestación.

El operativo movilizará alrededor de 400 efectivos de la Policía Nacional, con el apoyo de la Policía Municipal de Madrid en tareas de regulación del tráfico y posibles cortes, además de los servicios de seguridad del club y del estadio, Bomberos y SAMUR-Protección Civil.

El Real Madrid informó también de que el importe de las entradas adquiridas para el encuentro será devuelto de forma inmediata y automática a los aficionados.

Comunicado

Por su parte, la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha exigido que el partido se dispute con público y ha instado a las autoridades a garantizar el normal desarrollo del evento.

En un comunicado emitido este miércoles, la federación calificó de "inaceptable" que las competiciones deportivas se vean condicionadas por presiones ideológicas o por declaraciones que, a su juicio, fomentan el odio contra equipos israelíes, "como las realizadas por los líderes de Podemos Ione Belarra y Pablo Fernández".

La FCJE insistió en que el encuentro debería jugarse a puerta abierta, "garantizando la seguridad del evento y el derecho de los aficionados a disfrutar del deporte", y recalcó que "los equipos israelíes merecen el mismo trato y consideración que cualquier otro equipo internacional que visita España", reiterando su compromiso con el deporte como espacio de convivencia.

