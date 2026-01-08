Antena3
Zaida Cantera, sobre la sumisión de Delcy Rodríguez con Donald Trump: "Entre otras cosas porque le han dado el poder"

La exmilitar y exdiputada del PSOE Zaida Cantera ha analizado la situación de Venezuela en esta transición que cada vez huele menos a democrática. El presidente de Estados Unidos trata de imponer sus decisiones a través de quien fuera vicepresidenta de Nicolás Maduro hasta su captura.

Zaida Cantera

Andrés Pantoja
Para Zaida Cantera la sorpresiva operación militar de Estados Unidos que alcanzó el corazón de Venezuela, capturó a su presidente, Nicolás Maduro, no se ha llevado a cabo con el interés del bienestar del pueblo venezolano. La realidad de los acontecimientos, que la oposición venezolana y millones de exiliados recibieron con infinita ilusión, está descubriéndose según pasan los días y está rebajando las expectativas, al menos a corto plazo.

Los objetivos: "No solo el petróleo y las tierras raras"

La captura y encarcelamiento de Maduro y su mujer "no se ha hecho ni por la democracia ni por los derechos humanos ni siquiera pensando en el beneficio de los venezolanos, en absoluto", ha sentenciado la comandante retirada del Ejército de Tierra y exdiputada del PSOE, que incluía a Rusia y a China en la ecuación, como damnificados directos del cambio de dirección en el flujo de combustible. No hay que olvida que Venezuela es el país con mayores reservas petrolíferas del planeta, con diferencia.

Tras esa operación relámpago Donald Trump amenazó con más intervenciones si las autoridades que tomaran el relevo no prestaban su completa colaboración con el plan que el Gobierno de EEUU tiene para Venezuela.

Pese a sus manifestaciones públicas desafiantes, la docilidad que está mostrando Delcy Rodríguez, nueva presidenta del país caribeño sorprende a muchos pero no a la expolítica experta en geopolítica y defensa: "Está pautado, está siendo inteligente entre otras cosas porque le han dado el poder".

