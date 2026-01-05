Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer 5 de enero

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Bahar y Rengin han acorralado a sus hijas en una sala del hospital para que confiesen de una vez la verdad. Tras descubrir que estaban usando sus nombres para falsificar recetas, las madres no han parado hasta que las niñas han soltado todo lo que llevaban callándose.

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”

Publicidad

Al principio, Parla ha intentado negarlo, pero Rengin ha sido tajante: "Comprobamos los registros del hospital, no te atrevas a negarlo". Al ver que no tenían salida, Bahar se ha acercado con dulzura a Umay para preguntarle con qué las habían amenazado.

Tras insistir mucho, Bahar ha conseguido que le dieran el móvil y, al poner la contraseña, se han encontrado con la peor de las imágenes: fotos íntimas de las niñas.

"¿Qué son estas fotos? Te hicieron algo, cielo", ha gritado Bahar desesperada al ver el estado de su hija. Las niñas, llorando, han confesado que las golpearon hasta que se desmayaron.

Parla, rota de dolor, ha intentado proteger a su hermana diciendo que "no tenían fotos de Umay, ella solo quería ayudarme". Las madres, destrozadas por la culpa, se han fundido en un abrazo con ellas para repetirles una y otra vez que no tienen de qué avergonzarse y que ya nadie podrá volver a tocarlas.

"Ya pasó, ahora estáis a salvo. Se acabó", les ha prometido Bahar mientras Rengin intentaba asimilar el horror que han pasado sus hijas.

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

Bahar se rinde al amor imposible y deja ir a Evren: “Vete con ella, esto es inútil”

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

El mazazo definitivo para Bahar: Evren y Naz se van a vivir juntos

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Maral se sincera con Harun tras la operación: "Podrías haber intentado quererme un poco"

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Se acabó, ya estáis a salvo”
Renacer 5 de enero

Bahar y Rengin descubren el horror que vivieron Umay y Parla y juran protegerlas: “Ya estáis a salvo”

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”
Renacer 5 de enero

Seren y Uras llegan a su final más doloroso: “Hiciste que perdiera la fe”

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”
Renacer 5 de enero

Maral no puede más y se rompe frente a Uras: “Harun es mi única familia”

La situación en el hospital es crítica. Mientras Harun se debate entre la vida y la muerte en el quirófano, Maral no ha podido evitar explotar contra Uras, al que hace responsable de todo lo que ha pasado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña, al límite, se enfrenta a Gabriel y le confiesa que sabe toda la verdad

La enfermera no puede más y le acaba revelando a su marido que sabe que ha estado engañándola todo este tiempo.

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

Capítulo 470 de Sueños de libertad; 5 de enero: Gabriel pone a prueba a Begoña al sospechar que le ha descubierto

La angustia se apodera en casa de los De la Reina: ¡Gabriel se ha llevado a Julia sin avisar a nadie!

La angustia se apodera de los De la Reina: Gabriel se lleva a Julia sin avisar

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Brossard se traen algo entre manos

Cloe le cuenta a Marta sus sospechas: cree que Gabriel y Antoine Brossard se traen algo entre manos

Publicidad