Seren y Uras se enfrentan como nunca: ella lo acusa de infidelidad y le devuelve el anillo

La tensión entre Seren y Uras ha estallado. En el salón, Bahar y su hijo han tenido una conversación muy profunda sobre el dolor por la muerte de Timur, pero todo ha terminado en una pelea muy fuerte.

Uras le ha hablado a su madre desde el corazón. Le ha confesado que se siente perdido y que no sabe si sigue queriendo a Seren. Ella, preocupada, ha intentado hacerlo entrar en razón, recordándole que el dolor lo está cegando y que no debe rendirse en su matrimonio.

Pero la calma ha durado poco. Seren ha aparecido de repente, escuchando parte de la conversación. Dolida y enfadada, lo ha atacado sin piedad: “¿Y qué hay de la otra? ¿También le dijiste a ella lo mucho que te dolía?”.

En ese momento, la bomba ha explotado. Seren ha acusado a Uras de tener una aventura con la nueva residente, Maral.Uras ha intentado defenderse, explicando que paró el ascensor para dejarle claro que estaba casado, pero sus palabras no han servido de nada.

Seren, fuera de sí, ha gritado: “¡Te odio, te odio!”, mientras Bahar trataba de calmarla. La situación se ha vuelto insostenible. Seren, aguantando las lágrimas, ha tomado la decisión: “Divorciémonos. Acabemos con esto ya”.

Ha dejado el anillo sobre la mesa y se ha marchado sin mirar atrás, dejando a Uras en shock y a Bahar rota de dolor. El matrimonio de Seren y Uras ha llegado a su fin. Ya no hay perdón posible.