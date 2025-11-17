Un beso, una pelea y un caos que nadie olvidará: esta noche, Bahar promete revolucionarlo todo en Renacer

El próximo capítulo de Renacer llega cargado de tensión y locura. Una paciente, fuera de sí, pincha a Bahar con una dosis de un potente anestésico. En cuestión de segundos, la doctora comienza a sentirse mareada y fuera de control.

Desorientada, se cruza con Evren en uno de los pasillos. Le pide un beso y lo sorprende con una actitud irreconocible. Pero el efecto de la sustancia se intensifica y la situación se vuelve caótica: Bahar termina pegándole y lo llama “mierdecilla”.

El cirujano intenta calmarla, pero ella ya no responde a nadie. Poco después, Harun aparece, sin imaginar que también terminará siendo víctima del brote. Fuera de sí, Bahar lo empuja y los tres acaban en el suelo.

La doctora que siempre ha luchado por mantener el control se convierte, por una noche, en el epicentro del caos. Nada volverá a ser igual entre Bahar, Harun y Evren.

