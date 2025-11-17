Antena 3 LogoAntena3
Un beso, una pelea y un caos que nadie olvidará: esta noche, Bahar promete revolucionarlo todo en Renacer

La doctora pierde el control tras una inyección inesperada. Ni Evren ni Harun imaginan lo que está a punto de pasar.

El próximo capítulo de Renacer llega cargado de tensión y locura. Una paciente, fuera de sí, pincha a Bahar con una dosis de un potente anestésico. En cuestión de segundos, la doctora comienza a sentirse mareada y fuera de control.

Desorientada, se cruza con Evren en uno de los pasillos. Le pide un beso y lo sorprende con una actitud irreconocible. Pero el efecto de la sustancia se intensifica y la situación se vuelve caótica: Bahar termina pegándole y lo llama “mierdecilla”.

El cirujano intenta calmarla, pero ella ya no responde a nadie. Poco después, Harun aparece, sin imaginar que también terminará siendo víctima del brote. Fuera de sí, Bahar lo empuja y los tres acaban en el suelo.

La doctora que siempre ha luchado por mantener el control se convierte, por una noche, en el epicentro del caos. Nada volverá a ser igual entre Bahar, Harun y Evren.

No te pierdas Renacer, esta noche a las 22:00 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

El empresario, consumido por los celos y el despecho, ha perdido la cabeza. Ha roto todo a su paso y ha encerrado a Pelin, incapaz de aceptar que aún piense en Ferit.

El actor interpreta al marido de Renata, uno de los personajes principales de la serie basada en la novela homónima de Sonsoles Ónega.

