El pasado que Harun no puede borrar: su hermana murió ante sus ojos y cambió su destino para siempre

El jefe médico recuerda el día en que perdió a su hermana. Desde entonces, vive con la culpa de no haber podido salvarla, y Bahar es testigo de ese dolor.

Harun acaba de llegar al hospital con su reputación de médico brillante. En poco tiempo, su forma de trabajar y sus exigencias lo han convertido en el jefe más respetado y también en el más temido.

Pero detrás de esa frialdad hay una historia que muy pocos conocen. Un dolor que ha vuelto con fuerza cuando menos lo esperaba. Durante una guardia, un caso en urgencias lo ha llevado de nuevo al pasado que lo persigue desde hace años: su hermana pequeña, enferma, en una cama de hospital.

Harun, entonces un estudiante de medicina, había prometido que la salvaría. Quiso operarla él mismo, convencido de que podría hacerlo, pero no llegó a tiempo. Cuando corrió hacia la habitación, los médicos ya se la llevaban sin vida. Eso se quedó grabado para siempre dentro de él.

Desde aquel día, Harun cambió. La impotencia de no poder cumplir su promesa lo volvió más duro. Ahora, el recuerdo de su hermana lo ha hecho tambalear, dejando sacar su lado más vulnerable y humano.

