En los próximos capítulos de Renacer: un embarazo inesperado y un viaje al extranjero amenazan con separar a Bahar y Evren

El futuro de Bahar y Evren se tambalea. Tras la pedida de matrimonio, ella confiesa que el anillo le oprime, que volver a casarse la asusta y que aún no sabe si está lista. Mientras tanto, Evren recibe una oferta inesperada: un puesto como jefe de cirugía en Estados Unidos. Sin pensárselo demasiado acepta, aunque eso signifique poner distancia con Bahar.

Pero las sorpresas no acaban ahí. Para realizarse una revisión médica tras el accidente, Bahar tiene que hacerse una prueba de embarazo. Cuando ve el resultado, el mundo se le viene encima: el test es positivo.

Ahora, cuando por fin había decidido apostar por sí misma y por su amor con Evren, descubre que la vida le guarda un nuevo giro. ¿Podrán los dos afrontar juntos lo que viene? ¿O esta noticia los separará para siempre?

