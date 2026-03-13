Mejores momentos | Capítulo 5
César miente a Amanda: quema la fotografía que le relaciona con la muerte de Jaime
Después de asegurarle a Amanda que no conocía a ningún Iker, el abogado encuentra en una caja una fotografía que lo contradice.
Sara ha optado por confiar en César, incluso después de descubrir que había ayudado a Amanda en el caso de su hermana. Sin embargo, mientras las cosas vuelven a su sitio, la verdad empieza a salir a la luz: César no ha sido del todo sincero.
Después de asegurarle a Amanda que no conocía a ningún Iker, el abogado encuentra en una caja una fotografía que lo contradice. En la imagen aparece junto a Jaime y otro joven. Al darle la vuelta, la inscripción despeja cualquier duda: “Jaime, César e Iker. 2024”.
Sin pensarlo dos veces, César prende fuego a la fotografía hasta reducirla a cenizas. ¿Por qué ocultar esa conexión? ¿Eran amigos? ¿De qué conocía realmente a Iker? Y la pregunta más inquietante: si Iker es el nuevo nombre clave del caso… ¿qué papel juega César en todo esto?
