Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Capítulo 5

El detalle de la vida de Gabriel que deja paralizada a Amanda

Amanda solo quería devolverle el móvil a su compañero, pero la visita termina revelando una parte de Gabriel que nunca había visto.

01_familia

El detalle de la vida de Gabriel que deja paralizada a Amanda

Publicidad

Amanda se acerca a casa de Gabriel para devolverle el móvil que se dejó en la oficina. Lo que no esperaba era encontrarlo con pintas de recién levantado y totalmente desprevenido ante la visita.

Mientras Gabriel se cambia y se arregla, Amanda entra y observa con curiosidad el entorno. La casa está llena de instrumentos y objetos relacionados con la música, una afición que desconocía por completo de su compañero.

Pero el verdadero impacto llega cuando descubre una fotografía colocada boca abajo. Al darle la vuelta, se queda paralizada: Gabriel aparece junto a una mujer y un bebé. La imagen despierta muchas preguntas en Amanda: ¿Tenía una familia? ¿Estuvo casado? ¿Tiene un hijo?

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

01_familia

El detalle de la vida de Gabriel que deja paralizada a Amanda

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

En tierra lejana

La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con nel regalo de bodas de su familia
Resumen

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”
Capítulo 517

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves

El empresario, desesperado, va en buscar de la mujer que fue amante.

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella
Capítulo 517

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

La joven de los De la Reina se ha mostrado distante con su pareja, quien se ha llevado una triste sorpresa al enterarse del motivo.

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

00_avance

Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio: “Seguro que no estaba invitada”

Publicidad