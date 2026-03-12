El detalle de la vida de Gabriel que deja paralizada a Amanda

Amanda se acerca a casa de Gabriel para devolverle el móvil que se dejó en la oficina. Lo que no esperaba era encontrarlo con pintas de recién levantado y totalmente desprevenido ante la visita.

Mientras Gabriel se cambia y se arregla, Amanda entra y observa con curiosidad el entorno. La casa está llena de instrumentos y objetos relacionados con la música, una afición que desconocía por completo de su compañero.

Pero el verdadero impacto llega cuando descubre una fotografía colocada boca abajo. Al darle la vuelta, se queda paralizada: Gabriel aparece junto a una mujer y un bebé. La imagen despierta muchas preguntas en Amanda: ¿Tenía una familia? ¿Estuvo casado? ¿Tiene un hijo?