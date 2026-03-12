Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

BSO

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Una propuesta musical vibrante y emocional que invita a sumergirse de nuevo en la historia y que ya puedes escuchar.

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Publicidad

antena3.com
Publicado:

Atresmúsica presenta la banda sonora de la segunda temporada de Entre tierras, compuesta por Andrelo Prado y disponible para escuchar antes del gran regreso de la serie, que llegará a atresplayer el 15 de marzo. Con esta nueva entrega, Prado ofrece una propuesta musical vibrante y emocional que invita a sumergirse de nuevo en la historia, adelantando ese universo de raíces, familia y territorio que ha conquistado al público.

Desde el inicio existió "una clara intención por parte de la dirección, con Humberto Miró al frente, de tratar la música como un elemento narrativo más dentro de la historia, otorgándome plena libertad para crear y experimentar".

Un sonido entre el western emocional y el paisaje español

El tema principal de Entre Tierras nació «de manera natural tras una lectura rápida e intensa del guion», comenta Prado. La historia, profundamente arraigada al territorio y rodada entre Almería y Guadalajara, llevó al compositor a imaginar "la trama musical en clave western". Para ello recurrió a una instrumentación orgánica y rítmica, donde banjo, guitarra, ukelele y percusión le permitieron dar forma «a las emociones de María, interpretada por Megan Montaner, y a su relación con la familia Cervantes".

Las visitas al rodaje fueron determinantes: enclaves como Cabo de Gata o Atienza se integraron en la identidad musical del proyecto. "El paisaje se convirtió en un personaje más", afirma Prado, quien incorporó su presencia como una dimensión sonora que acompaña y dialoga con los protagonistas.

La evolución sonora de la segunda temporada

En esta nueva entrega, Prado amplía su sonido y su profundidad. Destaca la incorporación del ronroco, instrumento de la familia del charango, que aporta un color emocional único, además de "una mayor presencia de texturas eléctricas, que se entrelazan con la guitarra española para reflejar el diálogo entre pasado y presente-futuro de dos generaciones de las familias Cervantes y Varela".

La trama se expande además con la llegada de Toscano, interpretado por Rodolfo Sancho. Su arco emocional está acompañado de un desarrollo musical propio: «nace desde la ira y evoluciona progresivamente hacia una dimensión más íntima y sentimental», destaca Prado.

Andrelo Prado es un compositor español conocido por su trabajo en Entre tierras (2023), Alba (2021) y If Only (2022), destacando por su capacidad para integrar paisaje, emoción y narrativa dentro del lenguaje musical de series de ficción. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque artesanal y profundamente visual de la composición, donde la música actúa como un motor emocional que amplifica los conflictos y vínculos entre los personajes.

Antena 3» Series» Entre tierras

Publicidad

Series

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

En tierra lejana

La mansión de los Albora se viste de gala para la boda de Alya y Cihan en los próximos capítulos

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con nel regalo de bodas de su familia

Capítulo 517 de Sueños de libertad; 12 de marzo: Digna y Damián, emocionados con el regalo de bodas de su familia

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”
Capítulo 517

Manuela le pide a Tasio que tenga cuidado con lo que hace tras ser testigo de su beso con Paula: “Carmen no se merece que la engañes”

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo se refugia en Marisol tras su nueva discusión con Nieves

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella
Capítulo 517

“¿Sigues enamorada de Fina?”: Cloe, en shock al descubrir que Marta aún siente algo por ella

La joven de los De la Reina se ha mostrado distante con su pareja, quien se ha llevado una triste sorpresa al enterarse del motivo.

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?
Capítulo 517

Luz, angustiada… ¡su padre ha desaparecido!: ¿Podrá localizarlo?

Un compañero de trabajo del padre de la doctora le ha dado la noticia de que no localiza a su padre, lo que le ha puesto en alerta.

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

Damián y Digna vuelven a casa tras su boda secreto y su familia les sorprende con una cena y un regalo muy especial

00_avance

Esta noche, una nueva sospechosa en Perdiendo el juicio: “Seguro que no estaba invitada”

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

El duro pasado de Abidin sin saber que es un Korhan: "No tengo a nadie"

Publicidad