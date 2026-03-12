Antes de ver la segunda temporada de Entre tierras, siéntela: ya tienes disponible la banda sonora

Atresmúsica presenta la banda sonora de la segunda temporada de Entre tierras, compuesta por Andrelo Prado y disponible para escuchar antes del gran regreso de la serie, que llegará a atresplayer el 15 de marzo. Con esta nueva entrega, Prado ofrece una propuesta musical vibrante y emocional que invita a sumergirse de nuevo en la historia, adelantando ese universo de raíces, familia y territorio que ha conquistado al público.

Desde el inicio existió "una clara intención por parte de la dirección, con Humberto Miró al frente, de tratar la música como un elemento narrativo más dentro de la historia, otorgándome plena libertad para crear y experimentar".

Un sonido entre el western emocional y el paisaje español

El tema principal de Entre Tierras nació «de manera natural tras una lectura rápida e intensa del guion», comenta Prado. La historia, profundamente arraigada al territorio y rodada entre Almería y Guadalajara, llevó al compositor a imaginar "la trama musical en clave western". Para ello recurrió a una instrumentación orgánica y rítmica, donde banjo, guitarra, ukelele y percusión le permitieron dar forma «a las emociones de María, interpretada por Megan Montaner, y a su relación con la familia Cervantes".

Las visitas al rodaje fueron determinantes: enclaves como Cabo de Gata o Atienza se integraron en la identidad musical del proyecto. "El paisaje se convirtió en un personaje más", afirma Prado, quien incorporó su presencia como una dimensión sonora que acompaña y dialoga con los protagonistas.

La evolución sonora de la segunda temporada

En esta nueva entrega, Prado amplía su sonido y su profundidad. Destaca la incorporación del ronroco, instrumento de la familia del charango, que aporta un color emocional único, además de "una mayor presencia de texturas eléctricas, que se entrelazan con la guitarra española para reflejar el diálogo entre pasado y presente-futuro de dos generaciones de las familias Cervantes y Varela".

La trama se expande además con la llegada de Toscano, interpretado por Rodolfo Sancho. Su arco emocional está acompañado de un desarrollo musical propio: «nace desde la ira y evoluciona progresivamente hacia una dimensión más íntima y sentimental», destaca Prado.

Andrelo Prado es un compositor español conocido por su trabajo en Entre tierras (2023), Alba (2021) y If Only (2022), destacando por su capacidad para integrar paisaje, emoción y narrativa dentro del lenguaje musical de series de ficción. Su trayectoria se caracteriza por un enfoque artesanal y profundamente visual de la composición, donde la música actúa como un motor emocional que amplifica los conflictos y vínculos entre los personajes.