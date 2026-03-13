Antena3
Mejores momentos | Capítulo 5

“Repitió un nombre varias veces: Iker”: la nueva pista que cambia el caso

Amanda logra identificar a la misteriosa mujer de la boda, pero el hallazgo no señala a la culpable… sino que abre una nueva línea de investigación inesperada.

Siguiendo cada pista con precisión, Amanda consigue dar con la identidad de la mujer que no estaba invitada a la boda de Daniela y Jaime. Se trata de Itziar, la exnovia de Jaime, que acudió al enlace buscando respuestas. No había superado la ruptura y necesitaba entender por qué con Daniela sí había funcionado lo que con ella no.

El alivio dura poco. Aunque todo apuntaba a que podía estar implicada en el asesinato, pronto queda claro que Itziar no es la responsable. Antes de marcharse, dejó a Jaime con vida… y además reveló un detalle clave: él mismo le regaló una de las plumas que ahora están en el centro de la investigación.

Pero lo más inquietante llega después. Itziar recuerda que, antes de despedirse, Jaime recibió una llamada y repitió varias veces el mismo nombre: “Iker”. Una revelación que introduce un nuevo sospechoso en el caso y que podría cambiar por completo el rumbo de la investigación.

Perdiendo el juicio

Series

