“Ve sacando las joyas para la boda”: Demir anuncia que Alya destruirá a los Albora desde dentro

Ni siquiera en el cementerio hay paz para los Albora. Demir Baybars se ha presentado ante la tumba de Boran para amenazar a Sadakat. Pero ella, con el corazón roto por su hijo, le ha deseado lo peor: “Ojalá acabes tus días en el infierno, Demir”.

La cosa se ha puesto al rojo vivo cuando el joven ha empezado a hablar de Alya. Le ha dicho que ella va a ser la que termine el trabajo que otros no pudieron: “Alya reducirá esa casa a cenizas”, ha gritado Demir, asegurando que él estará allí para verlo. Para los Baybars, Alya es el caballo de Troya que va a destruir a los Albora desde dentro.

Pero ya conocemos a Sadakat. Se ha reído en su cara preguntándole si de verdad se cree que su familia es tan frágil como para que una mujer la derribe. “¿Te crees que estamos hechos de papel?”, le ha preguntado burlándose. Para la jefa del clan, Demir no es más que un "animal indefenso" que se esconde detrás de las faldas de las mujeres porque no tiene lo que hay que tener para ir de frente.

Demir se ha ido de allí con una advertencia que pone los pelos de punta: dice que el mayor error de Sadakat es no saber quién es él de verdad, y que ese secreto será su ruina. ¡La guerra entre los Albora y los Baybars ya no tiene vuelta atrás!